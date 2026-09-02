Muğla'da yeni hizmet binası proje yarışmasının kazananları açıklandı

yarışma sonuçlandı: kentin yeni hizmet binası projesi belirlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yerel Hafıza, Evrensel Gelecek" sloganıyla düzenlenen ulusal tek kademeli mimari proje yarışması tamamlandı. Yarışmaya toplam 130 proje başvurdu ve jüri değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren projeler ile eşdeğer mansiyonlar belirlendi.

değerlendirme süreci:

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü süreçte projeler dört aşamalı eleme ile değerlendirildi. İlk turda 130 projeden 7 proje elendi, ikinci tura kalan 123 projeden 61 proje elendi. Üçüncü turda 62 çalışma arasından 39 proje elendi ve son turda 23 proje nihai değerlendirmeye alındı. Jüri, her aşamada kent dokusuna, işlevselliğe ve kamusal etkiye odaklanarak kararlarını şekillendirdi.

ödül alan projeler:

Yarışmada birincilik ödülü, ekip temsilcisi Mimar Dicle Hökenek ve ekibine verildi; ekipte İnşaat Mühendisi Mahmut Deniz ile danışman ve yardımcılar yer aldı. İkincilik ödülünü ekip temsilcisi Mimar Deniz Uygurın projesi kazandı; bu ekipte Mimar Özcan Uygur, Mimar Semra Uygur ve İnşaat Mühendisi Ayhan Fazlıoğlu ile danışman ve yardımcılar bulunuyordu. Üçüncülük ödülü ise ekip temsilcisi Mimar Tuberk Altuntaşın çalışmasına verildi; projede İnşaat Mühendisi Tuncay Gün ve destekleyici kadro yer aldı. Ayrıca jüri tarafından eşdeğer mansiyonlara layık görülen çalışmalar da açıklandı.

yer seçimi ve kent belleği

Yeni yapı, Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi 353 Ada 30 Parsel üzerinde planlanıyor. Bu parselde bulunan 1 No’lu Hizmet Binası, 2014 yılında İl Özel İdaresi’nin kapanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiş ve deprem performansının olumsuz olması nedeniyle yıkılmıştı. Yarışma süreci, alana yeni bir yapının kazandırılmasının ötesinde; farklı bakış açılarını bir araya getiren, katılımcı, şeffaf, rekabetçi ve kolektif bir üretim ortamı oluşturmayı hedefledi.

kolokyum ve ödül töreni:

Dereceye giren projelerin kamuoyuna sunulacağı kolokyum ve ödül töreni 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 13.30'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kolokyumda yarışma süreci, jüri değerlendirmeleri ve dereceye giren projelerin mimari yaklaşımları ele alınacak; yarışmacılar ile jüri üyelerinin bir araya gelmesi planlanıyor. Tören, projenin kent yaşamına katkıları ve uygulama sürecine ilişkin sorulara da zemin hazırlayacak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN "YEREL HAFIZA, EVRENSEL GELECEK" SLOGANIYLA KENTİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE İDARİ HİZMET BİNASI İÇİN DÜZENLEDİĞİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLANDI.