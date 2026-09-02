Dolar 48,2947 +0,05%
Euro 55,9274 -0,02%
Bist 13.916,62 -2,20%
Altın Gram 6.764,53 -0,91%
EUR/USD 1,1575 -0,15%
Brent Petrol 95,04 +0,41%
--°

Aydıncık'ta bilim, kültür ve Yörük mirası buluştu

Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri temsili Yörük göçüyle açıldı; sempozyum, atölye, sergiler ve Kelenderis ile Gilindire gezisi yer alıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Aydıncık'ta bilim, kültür ve Yörük mirası buluştu

Etkinlikler temsili Yörük göçüyle başladı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, temsili Yörük göçü yürüyüşüyle açıldı. Etkinlikler bu yıl "Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri" temasıyla yapılandırıldı ve bölgenin kültürel, tarihsel ve toplumsal birikimini görünür kılmayı amaçlıyor.

Sempozyum ve akademik program:

İlk gün programında Aydıncık Lütfi Elvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri" başlıklı sempozyumda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen akademisyenler bölgenin tarihi ve kültürel yapısını farklı açılardan ele aldı. Açılış konferansını yapan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Akdeniz kültürleri içinde Türklerin yerini ve bölgenin geçmişini katılımcılara aktardı.

Etkinliklerin genel koordinatörlüğünü üstlenen Kocaeli Üniversitesi öncülüğündeki organizasyon, bilimsel sunumları yerel bilgi ve uygulamalarla bir araya getiriyor.

Sanat, atölye çalışmaları ve yerel üretim:

Lütfi Elvan Kültür Merkezi alanında kurulan stantlarda kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler, bölgenin tarımsal ürünleri ve geleneksel el sanatları sergilendi. Ziyaretçiler şimşir kaşıklar gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra Aydıncık'a özgü incir, badem ve yöresel lezzet batırık ile tanıştı.

Çocuk atölyelerinde heykel ve seramik gibi disiplinlerle tanışma fırsatı bulan genç katılımcılar, sanatla erken yaşta buluşturuluyor. Ayrıca uluslararası ressamların eserlerinin yer aldığı Uluslararası Çalıştay Sergisi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Organizasyonun genel koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, etkinliğin bölge için bir marka haline geldiğine dikkat çekti ve etkinliklerin akademi, yerel yönetimler, sanatçılar ve üretici kadınlar arasında köprü kurduğunu vurguladı. Ross, etkinlikleri kırsal alanlara ve en uzak köylere kadar taşıma hedeflerini de paylaştı ve "Bu etkinlikler bölgemiz açısından çok önemli bir marka haline geldi." dedi.

Program takvimi ve kapanış gezisi:

Etkinlikler kapsamında 2-3 Eylül tarihli programla bilim, kültür ve sanat faaliyetleri devam edecek. Etkinliklerin kapanışında düzenlenecek geziyle katılımcılar, Aydıncık'ın önemli tarihi ve doğal alanları olan Kelenderis Antik Kenti ile Gilindire Mağarası'nı ziyaret edecekler. Bu geziyle bölgenin doğal ve kültürel mirası uluslararası ve ulusal katılımcılara tanıtılarak program sonlandırılacak.

MERSİN’İN AYDINCIK İLÇESİNDE BU YIL 3’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ULUSLARARASI AYDINCIK BİLİM VE KÜLTÜR...

MERSİN’İN AYDINCIK İLÇESİNDE BU YIL 3’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ULUSLARARASI AYDINCIK BİLİM VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ, TEMSİLİ YÖRÜK GÖÇÜ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Meşk gecesinde saz, türkü ve zeybek coşkusu
images

Turgutlu'da balonlarla başlayan barış şöleni çocuk sesleriyle renklendi
images

Tavşanlı'nın işgal ve kurtuluş yılları belgeselle yaşatılıyor
images

Samsun kent müzesi sekiz ayda 800 bin ziyaretçiye ulaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı

ColendiBank küresel erişimini BNY iş birliğiyle genişletiyor

Eyüpsultan’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Doğumun biçimi değil; sağlıklı bebek ve annenin güvende hissetmesi esas:

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı