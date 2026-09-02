Aydıncık'ta bilim, kültür ve Yörük mirası buluştu

Etkinlikler temsili Yörük göçüyle başladı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, temsili Yörük göçü yürüyüşüyle açıldı. Etkinlikler bu yıl "Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri" temasıyla yapılandırıldı ve bölgenin kültürel, tarihsel ve toplumsal birikimini görünür kılmayı amaçlıyor.

Sempozyum ve akademik program:

İlk gün programında Aydıncık Lütfi Elvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri" başlıklı sempozyumda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen akademisyenler bölgenin tarihi ve kültürel yapısını farklı açılardan ele aldı. Açılış konferansını yapan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Akdeniz kültürleri içinde Türklerin yerini ve bölgenin geçmişini katılımcılara aktardı.

Etkinliklerin genel koordinatörlüğünü üstlenen Kocaeli Üniversitesi öncülüğündeki organizasyon, bilimsel sunumları yerel bilgi ve uygulamalarla bir araya getiriyor.

Sanat, atölye çalışmaları ve yerel üretim:

Lütfi Elvan Kültür Merkezi alanında kurulan stantlarda kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler, bölgenin tarımsal ürünleri ve geleneksel el sanatları sergilendi. Ziyaretçiler şimşir kaşıklar gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra Aydıncık'a özgü incir, badem ve yöresel lezzet batırık ile tanıştı.

Çocuk atölyelerinde heykel ve seramik gibi disiplinlerle tanışma fırsatı bulan genç katılımcılar, sanatla erken yaşta buluşturuluyor. Ayrıca uluslararası ressamların eserlerinin yer aldığı Uluslararası Çalıştay Sergisi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Organizasyonun genel koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, etkinliğin bölge için bir marka haline geldiğine dikkat çekti ve etkinliklerin akademi, yerel yönetimler, sanatçılar ve üretici kadınlar arasında köprü kurduğunu vurguladı. Ross, etkinlikleri kırsal alanlara ve en uzak köylere kadar taşıma hedeflerini de paylaştı ve "Bu etkinlikler bölgemiz açısından çok önemli bir marka haline geldi." dedi.

Program takvimi ve kapanış gezisi:

Etkinlikler kapsamında 2-3 Eylül tarihli programla bilim, kültür ve sanat faaliyetleri devam edecek. Etkinliklerin kapanışında düzenlenecek geziyle katılımcılar, Aydıncık'ın önemli tarihi ve doğal alanları olan Kelenderis Antik Kenti ile Gilindire Mağarası'nı ziyaret edecekler. Bu geziyle bölgenin doğal ve kültürel mirası uluslararası ve ulusal katılımcılara tanıtılarak program sonlandırılacak.

MERSİN’İN AYDINCIK İLÇESİNDE BU YIL 3’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ULUSLARARASI AYDINCIK BİLİM VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ, TEMSİLİ YÖRÜK GÖÇÜ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI.