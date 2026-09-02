Perdeler yeniden açılıyor: Merkezefendi Kent Tiyatrosu yeni sezona hazırlanıyor

sezon değerlendirmesi:

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 2025-2026 sezonunu yoğun katılımla tamamladı. Sezon boyunca sahnelenen 8 farklı oyun, toplam 96 temsil olarak izlendi; gösterimlere yaklaşık 18 bin kişi katıldı. Tiyatro sadece sahne performanslarıyla sınırlı kalmayıp, eğitim programlarıyla da kent yaşamına katkı sundu. Bu çerçevede düzenlenen kurslara 145 öğrenci katılarak sahne sanatlarıyla tanıştı ve tiyatro alanında ilk adımlarını attı.

uluslararası festivalin etkisi:

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali bu yıl da geniş ilgi gördü. Festival kapsamında Merkezefendi, 14 tiyatro ekibini ağırladı ve gerçekleştirilen 30 gösterimde toplam 13 bin 500 seyirci tiyatroyla buluştu. Festival, çocuk ve gençlerin sanatla iç içe büyümesini desteklerken ilçenin kültür hayatına somut katkılar sağladı ve farklı toplulukları aynı sahnede buluşturdu.

gelecek sezonun öncelikleri:

2026-2027 sezonuna hazırlanan Merkezefendi Kent Tiyatrosu, oyun programını yenilerken eğitim faaliyetlerini de çeşitlendirecek. Yeni sezonda oyunculuk ve dramatik yazarlık kursları ile çocuklara yönelik yenilikçi drama eğitimleri planlanıyor. Ayrıca Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, yine programda önemli bir yer tutacak ve çocuklar, gençler ile tiyatroseverleri tekrar aynı çatıda bir araya getirecek.

Merkezefendi Belediyesi, tiyatronun paylaşmanın, düşünmenin ve birlikte üretmenin güçlü bir yolu olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları yeni sezonda sahnelenecek oyunlara davet ediyor. Belediye, hem profesyonel sunumlar hem de eğitim atölyeleriyle tiyatronun erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

MERKEZEFENDİ KENT TİYATROSU, 2025-2026 SEZONUNU YOĞUN İLGİYLE TAMAMLAYARAK YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR.