Talas’ta açık havada 'Asırlık Gece' finali seyirciyle buluşuyor

Talas’ta açık hava sinemasında final gecesi

Talas Belediyesi'nin yaz kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen Açık Hava Sineması programı, televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımlarından 'Asırlık Gece'nin final bölümüyle devam ediyor. Gösterim, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek.

dizinin odağı ve toplumsal yansımaları:

'Asırlık Gece' dizisi, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimini merkezine alıyor. Dizi, darbe gecesinde farklı karakterlerin yaşadıkları üzerinden o geceye dair kişisel ve toplumsal kesitler sunarken, milletin demokrasi ve bağımsızlığa sahip çıkışını da işlemeyi amaçlıyor. Yakın tarihin kritik bir anını anlatan yapım, 15 Temmuz hafızasının canlı tutulmasına katkı sağlayan yapımlardan biri olarak öne çıkıyor ve final bölümü de merakla bekleniyordu.

belediyenin kültür rotası ve izleyiciye çağrı:

Talas Belediyesi, açık hava etkinliklerine daha önce 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Ayla' ve şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' gibi yapımları da dahil ederek yaz akşamlarını kültür ve sanatla zenginleştirdi. Belediye programı, ailelerin bir arada vakit geçirmesine olanak tanıyacak şekilde planlanıyor.

Başkan Mustafa Yalçın konuya ilişkin olarak, 'Yaz akşamlarında vatandaşlarımızın aileleriyle güzel vakit geçirebilmeleri için farklı programlar hazırlıyoruz. "Asırlık Gece", yakın tarihimizin önemli bir dönüm noktasını konu alması ve 15 Temmuz'un hafızasını yaşatması bakımından kıymetli. Final bölümünü Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde açık havada seyredeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Program ücretsiz olup, izleyiciler gösterim öncesinde alana gelerek yerlerini alabilecek. Gece, hem dizinin finaline tanıklık etmek hem de toplumsal hafızayı canlı tutan sinema deneyimini açık havada paylaşmak isteyenler için planlandı.

15 TEMMUZ GECESİNİN EKRANLARA TAŞINDIĞI SEVİLEN DİZİ ‘ASIRLIK GECE’, FİNAL BÖLÜMÜYLE TALAS’TA İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKIYOR.