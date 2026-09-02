Dolar 48,2130 -0,12%
Euro 55,9509 +0,02%
Bist 13.899,48 -2,32%
Altın Gram 6.772,00 -0,63%
EUR/USD 1,1581 -0,10%
Brent Petrol 94,26 -0,41%
--°

şarkikaraağaç'ta çarpışma tarlaya savurdu: 4 kişi yaralandı

Şarkikaraağaç'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri tarlaya uçtu; sürücüler ile 9 ve 17 yaşındaki iki yolcu yaralandı, sağlık durumları iyi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

şarkikaraağaç'ta çarpışma tarlaya savurdu: 4 kişi yaralandı

Şarkikaraağaç'ta otomobil çarpışması

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde dün akşam saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında dört kişi yaralandı. Olay, Çarıksaraylar beldesi yakınlarında meydana geldi; çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri tarlaya uçtu.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, A.Y. (17) idaresindeki 06 DFK 771 plakalı otomobil ile Y.E. (21) yönetimindeki 20 UE 311 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin kontrolden çıkarak tarlaya savrulduğu belirtildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan P.Y. (9) ve T.Ç. (17) yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye nakledildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE ÇARPIŞAN İKİ ARAÇTAN BİRİ TARLAYA UÇARKEN 4 KİŞİ...

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE ÇARPIŞAN İKİ ARAÇTAN BİRİ TARLAYA UÇARKEN 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yangını başında izledi, taksiyle uzaklaştı: Nasuh Dede Mahallesi'nde kadın gözal...
images

Zamanında müdahale sayesinde palet fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü
images

Mudurnu'da yangın ve muhabirin alevlerden çıkardığı kaplumbağa
images

Kağıthane'de rezidanstan düşen 26 yaşındaki kadın hayatını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zamanında müdahale sayesinde palet fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Mudurnu'da yangın ve muhabirin alevlerden çıkardığı kaplumbağa

Hatice Öz, SMMM’lere özel çözüm birimi ve dijital dönüşüm sözü verdi

Gençlerbirliği sabah antrenmanıyla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı