şarkikaraağaç'ta çarpışma tarlaya savurdu: 4 kişi yaralandı

Şarkikaraağaç'ta otomobil çarpışması

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde dün akşam saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında dört kişi yaralandı. Olay, Çarıksaraylar beldesi yakınlarında meydana geldi; çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri tarlaya uçtu.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, A.Y. (17) idaresindeki 06 DFK 771 plakalı otomobil ile Y.E. (21) yönetimindeki 20 UE 311 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin kontrolden çıkarak tarlaya savrulduğu belirtildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan P.Y. (9) ve T.Ç. (17) yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye nakledildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE ÇARPIŞAN İKİ ARAÇTAN BİRİ TARLAYA UÇARKEN 4 KİŞİ YARALANDI.