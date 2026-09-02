Şule yüksel şenler'in mirası gençlerin buluşmasında canlandı

anma programı ve katılımcılar:

TÜRGEV, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenleri vefatının 7. yılında 28 Ağustos'ta İstanbul Ümraniye Dudullu'daki GİF Şule Yüksel Şenler Yerleşkesi'nde düzenlediği programla andı. Programa TÜRGEV ve Güzel İşler Fabrikası (GİF) öğrencileri katıldı. Etkinlikte TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayımlanan "Şule Senin Hikayen" dizisinden bir bölüm gösterildi ve ardından Şenler'in biyografisini kaleme alan yazar Demet Tezcan gençlerle söyleşti.

Demet Tezcan'ın anıları ve biyografi süreci:

Tezcan, Şenler'le ilk tanışmasının 19-20 yaşlarına denk geldiğini ve yaşam öyküsünü yaklaşık iki yıllık bir çalışmayla kitaplaştırdığını anlattı. Biyografi hazırlık sürecinde tanıklara ulaştığını, ilk yıl dinleme ve birikim toplama, sonrasında hazırladığı metni Şenler'in okuyup değerlendirmesi aşamalarının gerçekleştiğini söyledi. Çalışmayı başlatma nedenini "Şule Yüksel unutulmamalı" kaygısına bağladı ve Şenler'in kendisine söylediği "Kızım, benim davam bilinsin" sözünü aktardı.

Tezcan Şenler'i tanımlarken ilk sözü olarak "cesaret"i işaret etti; onun konuşmaları ve yazılarının farklı kuşaklarda özgüven ve kararlılık uyandırdığını belirtti. Tezcan'ın aktardığı bir diğer gözlem ise Şenler'in susturulmuş, baskıyla sindirilmiş kesimlerin sesi oluşuydu; Şenler'in o toplum kesimlerinin hallerini dile getirdiği vurgulandı.

giyimden edebiyata dikkat çeken hatıralar:

Programda paylaşılan anılardan biri, Şenler'in genç kadınlara yönelik çalışmalarının başlangıcına ait. Tezcan, Şenler'in moda dergilerinden kestiği fotoğrafların üzerine guaj boyayla başörtüsü çizdiğini, hazırladığı modellerin kalıp ve tariflerini gazetede okuyucularıyla paylaştığını aktardı. Bir gün on modelin fotoğrafına başörtüsü çizdikten sonra Şenler'in duygulanıp dua ettiği söz olarak aktarılan cümle şöyleydi: "Yarabbi, bir gün ben de sokaklarımızda on tane başörtülü genç kızı yan yana görebilecek miyim". Bu anekdot, onun giyim anlayışının zamanla gençler arasında bilinç ve kimlikle özdeşleştiğini gösteriyor.

Tezcan ayrıca Şenler'in romanı Huzur Sokağının okurlarda bıraktığı etkiye değindi. Gençlik yıllarında romanın sonuna itiraz ettiğini söyleyen Tezcan, Şenler'in cevabını aktardı: "Bu bir aşk romanı değil. Eğer aşk romanı olsaydı farklı bir sonu olabilirdi. Fakat bu, Leyla'dan Mevla'yı bulmanın hikayesi." Şenler'in roman adını açıklaması ise eserin toplum yerine, mahallede ve oradan ülkeye yayılabilecek bir yaşam biçimini anlatma niyetine işaret ediyordu.

yeniliklere açıklığı ve son dönem anısı:

Tezcan, Şenler'in yeniliklere açık bir kişilik olduğunu; biyografi çalışması sırasında Şenler'in 67 yaşında bilgisayar kullanmayı ve MSN üzerinden iletişim kurmayı öğrendiğini belirtti. Tezcan, sağlığı el verseydi Şenler'in dijital mecraları aktif kullanan bir isim olacağını ifade etti. Bu vurgu bugün GİF Şule Yüksel Şenler Yerleşkesi'nde gençlerin dijital sanat, yapay zeka ve yeni medya alanlarında üretim yapıyor olmasına anlamlı bir bağlantı sağlıyor.

Programda aktarılan duygusal anılardan biri de Şenler'in hastanedeki son dönemine ilişkinti. Tezcan, yaklaşık sekiz ay hastanede kaldığı dönemde Şenler'i ziyaret ettiğini, bir görüşmede Şenler'in adını anıp sonra kendisinin son sözü olarak "Şule tek başına bir ordu" demesini paylaştı. Bu kısa ifade söyleşide ve dinleyicilerde güçlü bir yankı bıraktı.

mirasın kuşaklarla buluşması:

29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğan Şule Yüksel Şenler, yazıları, konferansları ve eserleriyle Türkiye'nin yakın dönem fikir ve kültür hayatında iz bıraktı. 28 Ağustos 2019'da İstanbul'da 81 yaşında vefat eden Şenler'in adı bugün Ümraniye Dudullu'daki GİF Şule Yüksel Şenler Yerleşkesi'nde yaşıyor.

Etkinlikte öne çıkan vurgu, Şenler'in bıraktığı mirasın genç kuşaklarda hem düşünce hem üretim alanında yeni biçimlerle devam etmesi oldu. Giyim ve edebiyattan dijitale uzanan anlatılar, Şenler'in kişisel kararlılığı ve toplumsal etkisinin gençler tarafından farklı araçlarla sürdürülebileceğine işaret ediyor.

DEMET TEZCAN (SOLDA), ONUN HAYATINDAN AZ BİLİNEN HATIRALARI GENÇLERLE PAYLAŞTI.