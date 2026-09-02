Selendi'de kurtuluş gecesi coşkusu: Hüseyin Kağıt sahne aldı, başkan da oynadı

Selendi’nin 104. kurtuluş yılı müziğe dönüştü

Manisa’nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı anısına düzenlenen etkinlikler, 1-5 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Selendi Cirit ve Tütün Festivali kapsamında renkli görüntülere sahne oldu. Demokrasi Meydanı’nda açık hava konseri düzenlendi ve alana toplanan vatandaşlar akşam boyunca eğlenceye ortak oldu.

konser ve sahne performansı:

Ankara havası ve hareketli eserleriyle tanınan sanatçı Hüseyin Kağıt, sevilen parçalarını seslendirerek kalabalığı coşturdu. Havai fişek gösterileriyle de desteklenen konser sırasında vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve alan doldu taştı.

Konser boyunca sanatçının ritmi ve enerjisi, kutlamanın ana temalarından biri haline geldi; halkın yoğun katılımı gecenin coşkusunu artırdı ve müzikle birleşen kutlama atmosferi geceyi unutulmaz kıldı.

başkanın sahne anı ve kutlama mesajı:

Konser öncesinde halka hitap eden Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, kurtuluş coşkusunu paylaşan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Daban, konuşmasında “Diğer il ve ilçelerden bu manzarayı gören varsa çat diye çatlıyordur. Selendim, sizler bunları fazlasıyla hak ettiniz” diyerek katılımcılara iyi eğlenceler diledi.

Konser esnasında Daban, Hüseyin Kağıt’ı sahnede yalnız bırakmadı; sahneye çıkarak sanatçıyla birlikte oynadı. Bu anlar, alandaki izleyiciler tarafından büyük alkış aldı ve etkinliğin en dikkat çekici görüntülerinden biri olarak kaydedildi.

kortej, panayır ve festival etkinlikleri:

Kutlamalar kortej yürüyüşü ile başlamış, festival alanında kurulan panayırda çok sayıda stant ziyarete açılmıştı. Gün boyu süren etkinlikler, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti ve akşam konseriyle doruğa ulaştı.

Selendi Cirit ve Tütün Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen bu program, ilçede hem tarih bilincini güçlendirdi hem de müzik ve eğlenceyle halkı bir araya getirerek kurtuluş yıldönümüne yakışır bir kutlama sundu.

SELENDİ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN GECEDE SAHNE ALAN HÜSEYİN KAĞIT, SELENDİLİLERİ COŞTURDU.