Adana'da plastik ithalatı ve tesis yangınları mikroplastik tehdidini büyütüyor

Adana'da forum düzenlendi:

Adana'da mikroplastik kirliliğine dikkat çekmek ve konuya ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla bir forum gerçekleştirildi. Seyhan ilçesindeki bir sanat merkezinde düzenlenen etkinlikte kentteki plastik atıkların durumu, geri dönüşüm tesislerinin kapasitesi, ithal edilen plastik atıkların akışı ve bunların oluşturduğu mikroplastik riskleri masaya yatırıldı.

Etkinlikte söz alan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, mikroplastiklerin su kaynakları ve canlılar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek kirliliğin boyutları ve alınması gereken önlemler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bölgesel tarım ve plastik kullanımı:

Gündoğdu, Adana'yı Çukurova'nın merkezinde yer alan ve tarımsal üretimin yoğun olduğu bir kent olarak tanımlayarak, 'Bölgede özellikle damla sulama sistemleri yaygın olarak kullanılıyor' ifadesini kullandı. Bu sistemlerde kullanılan plastikler ile kent içi plastik atık yönetiminin birlikte değerlendirildiğinde çevresel baskının arttığını vurguladı.

Uzman, Avrupa Birliği'nin plastik atıklarını değerlendirmek amacıyla farklı ülkelere ihraç ettiğini, Türkiye'de geri dönüşüm tesisi kurma ve işletme maliyetlerinin Avrupa'ya kıyasla daha düşük olmasının ülkemizi plastik atık ithalatında tercih edilen bir merkez haline getirdiğini belirtti. Ancak Gündoğdu'ya göre geri dönüşüm süreçlerinden elde edilen gelirlerin maliyeti karşılamada yetersiz kalması ekonomik sürdürülebilirlik açısından sorun yaratıyor.

İthalat, kapasite ve sayısal veriler:

Forumda verilen verilere göre Adana'ya yıllık yaklaşık 400 bin ton plastik atık getiriliyor. Kentteki nüfus ve kişi başına düşen yıllık belediye atığı miktarı dikkate alındığında, Adana'nın kendi ürettiği plastik atık miktarının bu ithalat rakamlarının oldukça altında olduğu ifade edildi. Kentteki işleme kapasitesinin 300-400 bin ton civarında olduğu, ancak toplanan yerel atıkların tamamının bu tesislerde işlenmesi gerektiği vurgulandı.

Verilerde, Adana'nın nisan ayında yaklaşık 82 bin ton, mayıs ayında ise 75-80 bin ton civarında plastik atık ithal ettiği kaydedildi. İthal edilen atıkların önemli bölümünün Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olduğu belirtildi.

Geri dönüşüm tesisleri yangınları ve mikroplastik kaynakları:

Geri dönüşüm tesislerinde yaşanan yangınlar forumun dikkat çeken başlıklarından biriydi. Gündoğdu, 'Adana'da son yıllarda çok sayıda geri dönüşüm tesisi yangını meydana gelirken, 2023 yılında yangınların en yüksek seviyeye ulaştığı belirtiliyor' diyerek, 2026'nın ilk 6 ayında ise kayıtlara geçen 3 büyük geri dönüşüm tesisi yangını'ndan söz etti. Bu verilerin yalnızca basına yansıyan olayları kapsadığı, bazı tesislerde tekrar eden yangın vakalarının olduğu ifade edildi.

Hazırlanan yerel haritalarda kaçak plastik dökümlerinin, plastik atıkların nehirlere ve kanallara karıştığı bölgelerin ve geri dönüşüm tesisi yangınlarının yoğunlaştığı noktaların büyük ölçüde örtüştüğü gözlemlendi. Bu durum, geri dönüşüm tesislerinin aynı zamanda önemli bir mikroplastik kaynağı olduğunu ortaya koyuyor; plastik atıkların geri dönüşüm süreçlerinde parçalanması ve işlenmesi sırasında oluşan mikroplastiklerin çevreye yayılabildiği vurgulandı.

Forum, hem yerel yönetimler hem de sektör paydaşları için bir uyarı niteliği taşıdı; atık ithalatının, tesis güvenliğinin ve yerel atık yönetiminin birlikte ele alınmasının mikroplastik kirliliğini azaltmada belirleyici olacağı belirtildi.

ADANA’DA MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA FORUM DÜZENLENDİ.