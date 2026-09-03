Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol seferberliği

Aydın genelinde kapsamlı ulaşım çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve günlük ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Çalışmalar eş zamanlı olarak 17 ilçede, onlarca farklı noktada devam ediyor.

çalışma alanları:

İş programı kapsamında Buharkent ilçesinde Efeler Caddesi'nde; Bozdoğan ilçesinde Atatürk Caddesi'nde; Konaklı, Madran ve Kazandere mahallelerinde; Çine ilçesinde Subaşı ve Kırkışık mahallelerinde; Didim ilçesinde Mavişehir Halk Marinası ile Barış ve Aldemir Caddeleri'nde çalışmalar yürütülüyor.

Efeler ilçesinde A1 kanal yolu, Kemer Mezarlığı, Elizdere Köprüsü ile Atatürk, Mimar Sinan, Efekent, Kızılçay ve Zeytindalı Bulvarları, Ara Güler Caddesi ve Yukarıkayacık ile Eğrikavak mahallelerinde iş makineleri sahada. İncirliova ilçesinde Cılımbız, İkizdere ve Karabağ mahalleleri; Karacasu ilçesinde Ataköy ve Alemler mahalleleri; Karpuzlu ilçesinde Şenköy Mahallesi kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları alıyor.

Koçarlı ilçesinde Çulhalar ve Hacıhamzalar mahalleleri, Köşk ilçesinde Ahatlar ve Yörükler mahalleleri, Kuşadası'nda Soğucak Mahallesi ile Kuyucak'ta Ovacık ve Yamalak mahallelerinde de uygulamalar devam ediyor. Nazilli'de 77. Sokak ve Aşağıyakacık, Kocakesik, Ovacık mahalleleri; Söke'de Köprüalan Mahallesi; Yenipazar'da Eğridere Mahallesi ile Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri arasında Beğerli ile Yazıkent mahalleleri arasındaki yol çalışmaları da eş zamanlı ilerliyor.

hedef ve alınan önlemler:

Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da hayata geçiriliyor. Çalışmalar sırasında yaya ve araç trafiğinin akışı korunmaya çalışılırken, bölgesel ihtiyaçlara göre iyileştirme ve düzenleme adımları atılıyor. Projeler, kent içi ulaşımdaki sürekliliği sağlamayı ve uzun vadeli bakım gereksinimlerini azaltmayı amaçlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise çalışmaların kent genelinde süreceğini vurgulayarak şunları söyledi: "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentimizin dört bir yanında yatırımlarımızı sürdürüyor, projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın".

AYDIN BÜYÜKŞEHİR 17 İLÇEDE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR