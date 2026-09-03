Sultangazi'de beş arkadaş limonata satarak hayallerine yol alıyor

İstanbul Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşayan 5 arkadaş, sosyal medyada izledikleri bir videoyla başlayan fikri kısa sürede gerçeğe dönüştürdü. Yaz tatilini değerlendirip kendi harçlıklarını kazanmak isteyen çocuklar, hazırladıkları soğuk limonata ve suyu mahallede kurdukları üç ayrı tezgâhta satmaya başladı.

Mahallede üç nokta ve ortak kasa:

Çocuklar, mahallede üç ayrı noktada kurdukları tezgâhlarda gün boyunca müşteri bekliyor. Gün sonunda ise bir araya gelip kazançlarını ortak kasa halinde birleştiriyorlar. Bu sistemi kendileri arasında "şube" diye adlandırmaları dikkat çekiyor; böylece hem satış hem de paylaşım sorumluluğunu paylaşıyorlar.

Satış sırasında kullandıkları sloganlar ve yüksek enerjileri, mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor. Tezgâhlar önünde sık duyulan sözler arasında "Buz gibi limonata", "Alırsan mutlu, almazsan mutsuzsun", "Bu sıcak havada bir tane limonata" ve "Alan ferahlamış, almayan pişmanlamış" yer alıyor. Hem serinlemek hem de çocukların çabasını desteklemek isteyen vatandaşlar alışveriş yapıyor.

Hedefler, aile desteği ve sürdürülebilir plan:

Beş arkadaşın hedefleri birbirinden farklı: bazıları elektrikli bisiklet veya scooter almayı, bazıları krampon ve kitap gibi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Aileler de çocukların girişimini destekliyor. Mustafa Karakaya, çocukların yaklaşık bir haftadır satış yaptığını ve aile olarak destek olduklarını söyleyerek, "Çocuklar böyle bir şey düşünmüşler. Bir haftadır böyle devam ediyorlar. Üç ayrı noktada kendi ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyorlar. Biz de destekçileri oluyoruz" dedi.

Gün boyunca sesiyle müşteriye ulaşmaya çalışan Deniz Kartal, uyguladıkları yöntemi şöyle anlattı: "Böyle bağırıyoruz işte buz gibi limonata falan diye. Alın falan diyoruz işte. Arkadaşlarımız falan da böyle açıyor. Sonra paramızı birleştiriyoruz, bölüşüyoruz. Ama bizim kendi elemanlarımız, şubedeki kendi elemanlarımız".

Diğer çocuklar da hedeflerini ve motivasyonlarını paylaştı. Halil İbrahim Çeliktop, "Arkadaşlarımla beraber burada limonata satıyoruz. Limonata diye bağırıyoruz. Hobi olsun diye yapıyoruz, okul harçlığımızı çıkartıyoruz. Hayallerim var, onları yapacağım" derken; Hamza Ayaz Karakaya krampon parası biriktirdiğini belirtti: "Arkamdaki arkadaşımın hayali, almak istediği şey elektrikli bisiklet mesela. Kimi bisiklet almak ister, kimi de scooter almak ister. Ben kendi paramı krampon parası olarak biriktiriyorum. İşler iyi şu an mesela. Yani şu an iyi para yaptık. Bayağı bir iyi para oldu yani şu an".

Eyüp Ayaz Kalaycıoğlu ise, "Limonata satıyoruz. Arkadaşlarla düşündük, şube yaptık falan şu an çok iyi. Hayallerimiz elektrikli bisiklet, elektrikli scooter falan. Öyle kitap falan şeyler alıyoruz" sözleriyle projeyi özetledi.

Yerel destek ve çocukların işbölümü, girişimin sürdürülebilirliğine katkı veriyor. Çocuklar, yaz tatilinin kalan bölümünü de satış yaparak geçirmeyi; okullar açıldığında ise hafta sonları tezgâh başına geçerek birikimlerine devam etmeyi planlıyor. Mahalle sakinleri ve ailelerin desteği, hem çocukların motivasyonunu artırıyor hem de yerel dayanışmayı öne çıkarıyor.

Haber ekibine de limonata ikram eden küçük girişimciler, hem çalışmanın hem de birlikte üretmenin keyfini yaşadıklarını gösterdi. Bu basit girişim, çocuklara para biriktirmeyi, müşteriyle iletişimi ve sorumluluk paylaşımını öğretiyor; aynı zamanda mahallede pozitif bir hareketlenme yaratıyor.

SULTANGAZİ’DE YAŞAYAN 5 KAFADAR ÇOCUK, SOSYAL MEDYADA İZLEDİKLERİ BİR VİDEODAN İLHAM ALARAK HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KENDİ KÜÇÜK İŞLETMELERİNİ KURDU. YAZ TATİLLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTEYEN ÇOCUKLAR, HAZIRLADIKLARI SOĞUK LİMONATA VE SULARI MAHALLEDE KURDUKLARI TEZGAHLARDA SATMAYA BAŞLADI. ÜÇ AYRI NOKTADA SATIŞ YAPAN ÇOCUKLAR, GÜN SONUNDA BİR ARAYA GELEREK KAZANDIKLARI PARALARI BİRLEŞTİRİP HAYALLERİ İÇİN BİRİKTİRİYOR.