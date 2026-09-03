Kapalı yöntemle total gastrektomi sonrası ince bağırsaktan yeni sindirim yolu oluşturuldu

Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatı

Denizli'de şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran 60 yaşındaki C.B.'nin tetkiklerinde mide kanseri tespit edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastanın genel durumu ve kanserin özellikleri göz önüne alınarak operasyonun kapalı yöntemle gerçekleştirilebileceğine karar verildi.

Ameliyatın detayları:

Denizli Özel Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Acar tarafından yapılan operasyonda laparoskopik total gastrektomi uygulandı ve hastanın midesinin tamamı çıkarıldı. Operasyonun devamında ince bağırsaklar kullanılarak hastaya yeni bir sindirim yolu oluşturuldu. Cerrah, ameliyat öncesi yapılan değerlendirmelerin kapalı yöntem için uygunluğu gösterdiğini belirtti.

Hastanın iyileşme süreci ve açıklamalar:

Operasyonun başarılı geçmesinin ardından hastanın iyileşme süreci sorunsuz ilerledi; hasta ameliyatın üçüncü gününde ayağa kalktı. Op. Dr. Yunus Acar, "Hastamız şiddetli karın ağrısıyla başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda mide kanseri tanısı koyduk. Hastamızın genel durumunu ve kanserin özelliklerini değerlendirdiğimizde kapalı ameliyat için uygun olduğuna karar verdik" dedi.

Dr. Acar, uygun vakalarda mide kanseri ameliyatlarının kapalı yöntemle de yapılabildiğine dikkat çekerek, hastaların bu tür ameliyatlardan çekinmemesi gerektiğini vurguladı.

Ameliyat sonrası durumu hakkında konuşan hasta C.B., "Yunus Acar hocam sayesinde ameliyatımı kapalı bir şekilde oldum. Allah'a şükür hiçbir sorunum yok. Ameliyattan üç gün sonra ayağa kalktım. Hastane personelinden çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Hastane yetkilileri, cerrahi sürecin ve postoperatif bakımın etkin yönetimi sayesinde hastanın kısa sürede mobilize olduğunu, takip ve rehabilitasyon programlarının sürdüğünü bildirdi.

DENİZLİ’DE MİDE KANSERİ TANISI KONULAN 60 YAŞINDAKİ HASTA, DENİZLİ ÖZEL TEKDEN HASTANESİ’NDE, KAPALI YÖNTEMLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AMELİYATIN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞTU. MİDESİNİN TAMAMI ALINAN VE İNCE BAĞIRSAKLARDAN YENİ BİR SİNDİRİM YOLU OLUŞTURULAN HASTA, OPERASYONUN 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE AYAĞA KALKTI.