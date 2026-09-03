Dolar 48,3120 +0,03%
Euro 56,2456 +0,20%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.941,23 +1,23%
EUR/USD 1,1610 +0,16%
Brent Petrol 94,54 -1,14%
--°

Bayburt’ta çks kaydı başladı, başvurular 31 aralık 2026'ya kadar sürüyor

Bayburt'ta 1 Eylül'de başlayan 2027 üretim yılı ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026'ya kadar Ziraat Odaları ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt’ta çks kaydı başladı, başvurular 31 aralık 2026'ya kadar sürüyor

ÇKS başvuruları il genelinde başladı:

Bayburt’ta 2027 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül itibarıyla başladı. Çiftçilerin kayıt işlemlerini tamamlaması için belirlenen son tarih 31 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Başvuru kanalları ve süre:

Başvurular, çiftçiler tarafından Ziraat Odaları aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlgili kurumlar başvuru sürecinin uzatılmayacağını bildirdiği için işlemlerin zamanında yapılması önem taşıyor.

Gerekli beyan ve belgeler:

ÇKS'ye kayıt yaptıracak çiftçilerin başvuru sırasında arazi ve ürün bilgilerini eksiksiz beyan etmeleri gerekiyor. Araziyi kira veya muvafakatname ile kullananların, bu durumu kanıtlayan belgeleri başvuru aşamasında sunmaları isteniyor.

İşlemlerini son güne bırakmak istemeyen çiftçilere bu evrakların önceden hazırlanması tavsiye ediliyor. Başvuru sürecinin 31 Aralık 2026'da sona ermesiyle birlikte 2027 üretim yılına ilişkin ÇKS kayıtları tamamlanmış olacak.

2027 ÜRETİM YILI ÇKS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

2027 ÜRETİM YILI ÇKS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okula ilk adım: erken sağlık taramaları ihmal edilmemeli
images

Çiftçilere çağrı: Bayburt’ta 2026 hayvancılık destek başvuruları başladı
images

Sanal anjiyo koroner damarların ayrıntılı değerlendirilmesinde önemli bir seçene...
images

Kültürpark yoğunluğuna karşı İzmir'de toplu ulaşım seferleri uzatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arsuz kayalıklarında yorulan leylek itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Sanal anjiyo koroner damarların ayrıntılı değerlendirilmesinde önemli bir seçenek

Kaçkar’da 3 bin 100 metrede yönünü kaybeden İngiliz turist için kurtarma seferberliği

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı