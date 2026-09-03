Bayburt’ta çks kaydı başladı, başvurular 31 aralık 2026'ya kadar sürüyor

ÇKS başvuruları il genelinde başladı:

Bayburt’ta 2027 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül itibarıyla başladı. Çiftçilerin kayıt işlemlerini tamamlaması için belirlenen son tarih 31 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Başvuru kanalları ve süre:

Başvurular, çiftçiler tarafından Ziraat Odaları aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlgili kurumlar başvuru sürecinin uzatılmayacağını bildirdiği için işlemlerin zamanında yapılması önem taşıyor.

Gerekli beyan ve belgeler:

ÇKS'ye kayıt yaptıracak çiftçilerin başvuru sırasında arazi ve ürün bilgilerini eksiksiz beyan etmeleri gerekiyor. Araziyi kira veya muvafakatname ile kullananların, bu durumu kanıtlayan belgeleri başvuru aşamasında sunmaları isteniyor.

İşlemlerini son güne bırakmak istemeyen çiftçilere bu evrakların önceden hazırlanması tavsiye ediliyor. Başvuru sürecinin 31 Aralık 2026'da sona ermesiyle birlikte 2027 üretim yılına ilişkin ÇKS kayıtları tamamlanmış olacak.

2027 ÜRETİM YILI ÇKS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR