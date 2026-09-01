Aydın'da adli yıl açıldı, lojman sıkıntısına çözüm umudu

Açılış töreni ve anma programı

Aydın'da 2026-2027 adli yılının açılışı, Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Aydın Barosu Başkanı Av. Utku Devrim Barış Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından program, Aydın Barosu Sosyal Tesisleri'nde devam etti. Programda konuşan yetkililer, geçmiş yıllarda hayatını kaybeden yargı şehitleri, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar ile vatan uğruna can veren güvenlik güçleri ve gaziler için rahmet ve minnet dileklerini yineledi; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da anıldı.

Yeni adliye binası hedefleri:

Başsavcı Uygur Kaan Arısoy konuşmasında, Aydın'daki yargı teşkilatının öncelikli ihtiyaçlarından birinin yeni adliye binası olduğunu vurguladı. Yapımına başlanan binayı yakından takip ettiklerini belirten Arısoy, yeni binanın Aydın'a yakışan; modern, geniş, ferah ve teknolojik bir yapı olacağını ifade etti. Adliye binasının tamamlanması için tüm enerjilerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Arısoy, yeni adli yılda merkez ve mülhakat adliyelerinde görev değişiklikleri olduğunu belirterek, yeni atanan hakim ve savcılara başarı diledi. İnsan hakları, hukuk devleti ve demokrasinin, adalet görevlerinin layıkıyla yerine getirilmesine bağlı olduğunu vurgulayan başsavcı, "geciken adaletin adalet olmadığını" hatırlattı ve fiziki ile sosyal koşulların iyileştirilmesinin önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

40-50 dairelik lojman projesi:

Lojman ihtiyacına ilişkin müjdeyi veren Arısoy, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından mevcut lojmanlara yakın bir bölgede planlanan konut projesinden 40-50 dairenin Aydın Adliyesi personeline lojman olarak tahsis edilmesi için görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü açıkladı. Arısoy, Adalet Bakanlığı'nın da projeye sıcak baktığını ve kısa süre içinde protokolün imzalanacağına inandığını belirtti.

Bu adımın hayata geçmesi halinde Aydın'daki lojman sıkıntısının büyük ölçüde çözüleceği ve adliye personelinin çalışma koşullarının iyileşeceği değerlendirmesi yapıldı.

Germencik adliyesi ve yerel ihtiyaçlar:

Arısoy, Germencik Adliyesi binasının mevcut haliyle ihtiyaca cevap vermediğini ifade ederek, yeni Germencik Adliyesi binasının yapımı için somut adımlar atacaklarını bildirdi. Adalet Bakanı ve bakanlık teşkilatının fiziki şartlar ile ihtiyaçlara ilişkin sorunlarla yakından ilgilendiğini söyleyerek desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Yargı mensuplarının beklentileri ve mesajlar

Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk yeni adli yılın ülkeye adalet, huzur ve esenlik getirmesini dileyerek, hakim ve Cumhuriyet savcılarının bağımsızlığı ile yargının tarafsızlığının önemine dikkat çekti. Öztürk, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında değil devletin tüm birimleri ve toplumun her kesiminde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Aydın Barosu Başkanı Av. Utku Devrim Barış Arslan ise hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve kanun önünde eşitliğin altını çizdi. Arslan, bağımsız yargı ve özgür savunmanın hukuk devletinin temel taşları olduğunu söyleyerek, adaletin gecikmeden sağlanmasının önemine işaret etti.

Vali ve diğer yetkililerin değerlendirmesi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yargı fonksiyonunun toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Varol, hukuk devleti, insan hakları ve yargı önünde eşitlik ilkelerinin önemine dikkat çekti ve değişen mevzuat ile uygulamalar içinde toplumsal adaletin tecellisinin değişmeyen hedef olması gerektiğini söyledi. Yeni adli yılın tüm yargı çalışanları için sağlık, huzur ve başarı getirmesini diledi.

Programa, Vali Dr. Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Baro Başkanı Av. Utku Devrim Barış Arslan, İl Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, hakim ve Cumhuriyet savcıları, avukatlar, adliye personeli ve davetliler katıldı. Etkinlikte hem adli yıl hedefleri paylaşıldı hem de lojman ve fiziki altyapıya ilişkin somut adımların takip edileceği vurgulandı.

AYDIN’DA 2026-2027 ADLİ YILININ AÇILIŞI TÖRENLE GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY KENTTEKİ LOJMAN SORUNUNA İLİŞKİN MÜJDEYİ VERDİ. ARISOY, VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KONUT PROJESİNDEN 40-50 DAİRENİN AYDIN ADLİYESİ’NE LOJMAN OLARAK TAHSİS EDİLMESİ İÇİN GÖRÜŞMELERİN OLUMLU ŞEKİLDE SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI.