Evde ateşlenen tabanca 6 yaşındaki kıza isabet etti, ağabey tutuklandı

Olay, dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen tabancadan çıkan kurşun 6 yaşındaki B.Y.'ye isabet etti.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı çocuk Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve adli süreç:

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli olarak değerlendirilen ağabey F.Y. gözaltına alındı; jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

6 yaşındaki kız evde silahın ateş almasıyla yaralandı, ağabeyi tutuklandı