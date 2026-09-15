Evde ateşlenen tabanca 6 yaşındaki çocuğu yaraladı, ağabeyi tutuklandı

Olayın gelişimi

Adana'nın Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, iddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşun 6 yaşındaki B.Y.'ye isabet etti.

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğun yaralanması üzerine yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık müdahalesi ve ilk belirlemeler:

Sağlık ekiplerinin yerde ilk değerlendirmesinde durumu ciddiyetini koruyan B.Y.'ye acil müdahale yapıldı ve hastaneye sevk edildi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılar henüz netleşmedi, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Soruşturma ve adli süreç:

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve şüpheli olarak değerlendirilen ağabey F.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADANA'DA BİR EVDE TABANCADAN ÇIKAN KURŞUNUN İSABET ETTİĞİ 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI.