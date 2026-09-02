Aydın'da aranan hükümlü Kemalpaşa'da JASAT operasyonuyla yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar, jandarma suçu araştırma timleri (JASAT) tarafından sürdürüldü. Ekipler, yapılan araştırma ve izleme sonucunda Ö.K. (42) isimli şahsın İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde olduğuna dair bilgi elde etti.

İncelemede söz konusu şahsın "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı; ayrıca "Güveni kötüye kullanma", "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından da yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Gözaltı ve adli süreç:

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla JASAT ekipleri, Ö.K.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sırasında çevresel güvenlik önlemleri alındı, şahsın direnişine veya başka bir olaya rastlanmadı.

Gözaltı işlemlerinin ardından Ö.K. hakkında gerekli adli işlemler tamamlandı ve şahıs, kesinleşmiş cezasının infazı için cezaevine teslim edildi. Aydın'daki arama ve yakalama faaliyetlerinin il genelinde aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

AYDIN'DA 23 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS JASAT EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLA İZMİR'İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE YAKALANDI.