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Kahta’da eğitim yılı öncesi okul güvenliği özel gündem oldu

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında toplantıda, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okul güvenliği, risklerin önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyon konuşuldu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahta’da eğitim yılı öncesi okul güvenliği özel gündem oldu

toplantının ana hatları:

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında Kahta Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri ve personelleri katıldı. Toplantının temel amacı, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okullarda öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için alınacak tedbirlerin değerlendirilmesiydi.

alınacak tedbirler:

Toplantıda, okul çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik somut adımlar, olası risklerin önceden tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik uygulamalar ele alındı. Fiziksel güvenlik düzenlemeleri, giriş-çıkış kontrolleri ve okul personelinin farkındalığını artırmaya yönelik eğitimlerin önemine vurgu yapıldı. Tartışılan öneriler, öğrencilerin günlük yaşamında karşılaşabilecekleri tehlikeleri azaltmaya odaklandı.

kurumlar arası koordinasyon ve hazırlıklar:

Görüşmelerde kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, bilgi paylaşımı ve acil durumlarda eş güdümlü hareket edilmesi gerektiği belirtildi. Okulların eğitim dönemine güvenli bir şekilde hazırlanması için yürütülecek çalışmalar ve sorumluluk dağılımı hakkında değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Muhammed Üsame Soysal toplantıda şunları ifade etti: "Öğrencilerimizin güvenliği ve huzuru bizim için önceliklidir. Yeni eğitim-öğretim döneminin güvenli bir şekilde başlaması için gerekli tüm tedbirleri alacağız".

ADIYAMAN’IN KAHTA KAYMAKAMI MUHAMMED ÜSAME SOYSAL BAŞKANLIĞINDA, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ...

ADIYAMAN’IN KAHTA KAYMAKAMI MUHAMMED ÜSAME SOYSAL BAŞKANLIĞINDA, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE OKUL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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