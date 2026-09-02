Tavşanlı'nın Kuyumcu'su İvrindi'de Türkiye ikinciliğiyle döndü

Kuyumcu Tavşanlı'ya kupa getirdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesini temsil eden Kuyumcu adlı rahvan at, Balıkesir İvrindi'de düzenlenen yarışta başaltı kategorisinde Türkiye 2.'si olarak kürsüye çıktı. Jokey Onur Demir idaresindeki at, zorlu rakiplerle geçen mücadele sonunda ikinciliği elde etti.

Yarış anı ve ödül töreni:

Pistte gösterilen performansın ardından düzenlenen ödül töreninde Onur Demir, kazanılan kupayı at üstünde kaldırarak Tavşanlı'ya duyulan gururu sahneye taşıdı. Elde edilen derece, ilçe spor camiasında ve sporseverler arasında coşkuyla karşılandı.

Kulüp yetkililerinin değerlendirmesi:

Tavşanlı Rahvan At Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İzzetcan Bilge organizasyon sonrasında yaptığı değerlendirmede "Zafer Koşusu gibi anlamlı bir organizasyondan ilçemize kupa ile dönmek bizler için büyük bir şeref. Atımız Kuyumcu ve jokeyimiz Onur Demir’i tebrik ediyorum. Tavşanlı’mızı her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kulüp başkanı Ali İhsan Uçar ise at yarışlarındaki başarıların devamını dilediğini belirtti.

Bu sonuç, Tavşanlı Rahvan At Spor Kulübü için hem sportif bir başarı hem de bölge tanıtımı açısından değer taşıyor. Kulüp yetkilileri ve destekçileri, önümüzdeki yarışlarda benzer dereceler hedefleyerek çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

RAHVAN AT YARIŞLARINDAN KUPA İLE DÖNDÜ