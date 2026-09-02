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Bolu'da apartmanda çamaşır makinesi yangını kısa sürede söndürüldü

Bolu Aktaş Mahallesi'nde bir dairede çamaşır makinesinden çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü; can kaybı ve yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:14

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu'da apartmanda çamaşır makinesi yangını kısa sürede söndürüldü

olay yerinde ilk müdahale:

Yangın, Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokaktaki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Evde bulunan N.T., çamaşır makinesinden duman yükseldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ekiplerin yönlendirilmesi ve müdahale:

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çamaşır makinesinde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

hasar ve etkileri:

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Ancak yangında çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi ve olay kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, güvenlik amacıyla bölgedeki çalışmaları sürdürdü.

BOLU’DA 5 KATLI APARTMANIN 1’İNCİ KATINDAKİ DAİREDE ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE...

BOLU’DA 5 KATLI APARTMANIN 1’İNCİ KATINDAKİ DAİREDE ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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