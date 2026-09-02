Bolu'da apartmanda çamaşır makinesi yangını kısa sürede söndürüldü

olay yerinde ilk müdahale:
Yangın, Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokaktaki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Evde bulunan N.T., çamaşır makinesinden duman yükseldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ekiplerin yönlendirilmesi ve müdahale:
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çamaşır makinesinde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
hasar ve etkileri:
Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Ancak yangında çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi ve olay kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, güvenlik amacıyla bölgedeki çalışmaları sürdürdü.
BOLU’DA 5 KATLI APARTMANIN 1’İNCİ KATINDAKİ DAİREDE ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.
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