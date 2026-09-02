Yozgat’ta iki ilçede operasyon: 12 bin makaronla kaçak tütün ele geçirildi

Yozgat’ta kaçak tütün operasyonu

Yozgat’ın Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonlarda kaçak tütün mamullerine yönelik önemli miktarda ele geçirme gerçekleştirildi. Operasyonlar, Adıyaman’dan tütün getirileceği bilgisi üzerine planlandı ve iki ayrı iş yeri ile bir araçta arama yapıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ilk operasyonda, şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 7 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ve 13 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ekipler, elde edilen istihbarat doğrultusunda hareket etti.

akdağmadeni uygulaması ve ele geçirilenler:

Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirilen diğer çalışmada ise şüpheliye ait iş yeri ve araçta arama yapıldı. Bu aramalarda 4 bin 760 adet içi tütün doldurulmuş makaron ile 31 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Her iki ilçedeki bulgular, yasa dışı ticaretin organize şekilde sürdürüldüğüne işaret ediyor.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen işlemler sonucunda ele geçirilen toplam makaron sayısının bildirilmesinin ardından, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer konuyla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Bu tür operasyonlar, bölgesel tütün kaçakçılığı zincirine yönelik müdahalelerin bir parçası olarak kayda geçerken, jandarma ekipleri benzer olayların önlenmesi için istihbarat paylaşımı ve saha denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

YOZGAT’IN YERKÖY VE AKDAĞMADENİ İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ ELE GEÇİRİLDİ. -