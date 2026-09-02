Dolar 48,2967 +0,06%
Euro 55,9278 -0,02%
Bist 13.929,69 -2,10%
Altın Gram 6.766,21 -0,88%
EUR/USD 1,1575 -0,15%
Brent Petrol 94,81 +0,17%
--°

Yozgat’ta iki ilçede operasyon: 12 bin makaronla kaçak tütün ele geçirildi

Yozgat'ta Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda jandarma ekipleri toplam 12 bin makaron ile 13 kg ve 31 kg kıyılmış tütün ele geçirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:19

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 12:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yozgat’ta iki ilçede operasyon: 12 bin makaronla kaçak tütün ele geçirildi

Yozgat’ta kaçak tütün operasyonu

Yozgat’ın Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonlarda kaçak tütün mamullerine yönelik önemli miktarda ele geçirme gerçekleştirildi. Operasyonlar, Adıyaman’dan tütün getirileceği bilgisi üzerine planlandı ve iki ayrı iş yeri ile bir araçta arama yapıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ilk operasyonda, şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 7 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ve 13 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ekipler, elde edilen istihbarat doğrultusunda hareket etti.

akdağmadeni uygulaması ve ele geçirilenler:

Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirilen diğer çalışmada ise şüpheliye ait iş yeri ve araçta arama yapıldı. Bu aramalarda 4 bin 760 adet içi tütün doldurulmuş makaron ile 31 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Her iki ilçedeki bulgular, yasa dışı ticaretin organize şekilde sürdürüldüğüne işaret ediyor.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen işlemler sonucunda ele geçirilen toplam makaron sayısının bildirilmesinin ardından, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer konuyla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Bu tür operasyonlar, bölgesel tütün kaçakçılığı zincirine yönelik müdahalelerin bir parçası olarak kayda geçerken, jandarma ekipleri benzer olayların önlenmesi için istihbarat paylaşımı ve saha denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

YOZGAT’IN YERKÖY VE AKDAĞMADENİ İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ ELE...

YOZGAT’IN YERKÖY VE AKDAĞMADENİ İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ ELE GEÇİRİLDİ. -

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuyumcunun şüphesi 81 yaşındaki adama milyonluk dolandırıcılık girişimini bozdu
images

takip edilen bottaki kişi KKTC’de arama kararı bulunan firari çıktı
images

Kaza sonrası öncelik 10 denizcimize ulaşmak
images

Keskin'de tarlaya devrilen otomobil hurdaya döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Roman gençlerin yükseköğretim yol haritası YÖK'te şekilleniyor

Kuyumcunun şüphesi 81 yaşındaki adama milyonluk dolandırıcılık girişimini bozdu

takip edilen bottaki kişi KKTC’de arama kararı bulunan firari çıktı

Karapınar’da gıda güvenliği için kapsamlı denetim seferberliği

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı