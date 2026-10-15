Dolar 49,4141 +0,08%
Euro 55,5532 +0,56%
Bist 12.082,55 -0,29%
Altın Gram 6.630,91 +1,60%
EUR/USD 1,1220 +0,56%
Brent Petrol 104,77 -1,22%
--°

Aydın'da ikinci kat yangını: Elifkent Sitesi'nde müdahale sürüyor

Aydın Efeler'de Elifkent Sitesi'ndeki ikinci kattaki dairede çıkan yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; müdahale devam ediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da ikinci kat yangını: Elifkent Sitesi'nde müdahale sürüyor

Aydın'da ikinci kat yangını: Elifkent Sitesi'nde müdahale sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olay, Girne Mahallesi'ndeki Elifkent Sitesi içinde meydana geldi.

yangının çıktığı nokta:

Edinilen bilgiye göre yangın, sitenin ikinci katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye hızla ekip yönlendirildi.

müdahale ve yönlendirilen birimler:

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları ile bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Yetkililer yangının çıkış nedeni ve olası can ya da mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı; ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AYDIN’DA EV YANGINI

AYDIN’DA EV YANGINI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sincan’ın 15 mahallesinde 202 bin metrekarelik yol yenilendi
images

Yerel yönetimlerden uluslararası işbirliğine: iklim geçişinde topyekûn seferberl...
images

Çakırca'da kara derenin taşması evleri ve tarlaları vurdu
images

iklim krizine karşı 'topyekün' adım çağrısı: ankara iklim geçişi forumu başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cica zirvesinde Fidan'dan ortak kararlılık çağrısı: Filistin'in hakları korunmalı

Sincan’ın 15 mahallesinde 202 bin metrekarelik yol yenilendi

Yerel yönetimlerden uluslararası işbirliğine: iklim geçişinde topyekûn seferberlik çağrısı

Kaymakam Demirtaş hasat mesaisinde üreticilerle buluştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor