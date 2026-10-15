Aydın'da ikinci kat yangını: Elifkent Sitesi'nde müdahale sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olay, Girne Mahallesi'ndeki Elifkent Sitesi içinde meydana geldi.

yangının çıktığı nokta:

Edinilen bilgiye göre yangın, sitenin ikinci katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye hızla ekip yönlendirildi.

müdahale ve yönlendirilen birimler:

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları ile bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Yetkililer yangının çıkış nedeni ve olası can ya da mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı; ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AYDIN’DA EV YANGINI