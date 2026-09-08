Dolar 48,4550 +0,04%
Euro 56,3029 +0,07%
Bist 14.111,27 -0,28%
Altın Gram 6.904,91 -0,99%
EUR/USD 1,1614 -0,09%
Brent Petrol 99,16 +2,99%
--°

Aydın’da ilk gün heyecanına yetkililer yerinde destek verdi

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Efeler İlçe Müdürü Ali Çomruk, Halide Hatun İlkokulu'nda okula uyum haftasında minik öğrencilerle buluştu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Aydın’da ilk gün heyecanına yetkililer yerinde destek verdi

Aydın’da okula uyum çalışmaları yerinde takip edildi

Okula uyum haftası kapsamında Halide Hatun İlkokulunu ziyaret eden yetkililer, eğitim öğretim hayatına ilk adımını atan öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde sınıflar tek tek dolaşılarak miniklerin okul ortamına alışma süreçleri gözlemlendi ve öğretmenlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

sınıf içi gözlemler ve öğrenci iletişimi

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu. Ziyarette, öğrencilerin güvenli, sıcak ve öğrenci merkezli bir ortamda uyum sağlamasını destekleyen uygulamalar üzerinde duruldu. Çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin öğrenci merkezli ve değer odaklı yaklaşımı doğrultusunda şekillendiği vurgulandı.

öğretmenlerle planlama ve yeni dönem hazırlığı

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında bir araya gelen müdürler ve okul kadrosu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi yapılacak planlamaları değerlendirdi. Toplantıda okula uyum sürecinin izlenmesi, ihtiyaçlara yönelik desteklerin planlanması ve öğretmenlerin rolü üzerinde ortak görüşler paylaşıldı. Ziyaret, öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Yerinde gözlemler ve öğretim kadrosuyla yapılan değerlendirmeler, okula ilk adım atan öğrencilerin adaptasyon sürecinin dikkatle takip edildiğini gösteriyor; yetkililer, uyum haftasının çocukların okul hayatına güvenle başlamasında kilit rol oynadığını belirtti.

AYDIN&#039;DA OKULA UYUM HAFTASI KAPSAMINDA HALİDE HATUN İLKOKULU&#039;NU ZİYARET EDEN İL MİLLİ EĞİTİM...

AYDIN'DA OKULA UYUM HAFTASI KAPSAMINDA HALİDE HATUN İLKOKULU'NU ZİYARET EDEN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET YİĞİT VE EFELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ ÇOMRUK, EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATINA İLK ADIMINI ATAN MİNİK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Masa başı çalışma sindirim ve karaciğer sağlığını beklenmedik şekilde etkiliyor
images

Bayramhacı, Kapadokya esintili termal cazibe merkezine dönüşecek
images

Talas’ta kent temizliğinde yeni rutin: poşet yerine çöp kovası beklentisi
images

Kamu duyurularında görme engellilere erişim hakkı talebi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayramhacı, Kapadokya esintili termal cazibe merkezine dönüşecek

Anne çağrısı Bakırköy'de: cezasızlık algısına son verilsin

Mersin'de orman yangını riski sürüyor: ekipler teyakkuzda

Özalp'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı