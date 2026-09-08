Aydın’da ilk gün heyecanına yetkililer yerinde destek verdi

Aydın’da okula uyum çalışmaları yerinde takip edildi

Okula uyum haftası kapsamında Halide Hatun İlkokulunu ziyaret eden yetkililer, eğitim öğretim hayatına ilk adımını atan öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde sınıflar tek tek dolaşılarak miniklerin okul ortamına alışma süreçleri gözlemlendi ve öğretmenlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

sınıf içi gözlemler ve öğrenci iletişimi

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu. Ziyarette, öğrencilerin güvenli, sıcak ve öğrenci merkezli bir ortamda uyum sağlamasını destekleyen uygulamalar üzerinde duruldu. Çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin öğrenci merkezli ve değer odaklı yaklaşımı doğrultusunda şekillendiği vurgulandı.

öğretmenlerle planlama ve yeni dönem hazırlığı

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında bir araya gelen müdürler ve okul kadrosu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi yapılacak planlamaları değerlendirdi. Toplantıda okula uyum sürecinin izlenmesi, ihtiyaçlara yönelik desteklerin planlanması ve öğretmenlerin rolü üzerinde ortak görüşler paylaşıldı. Ziyaret, öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Yerinde gözlemler ve öğretim kadrosuyla yapılan değerlendirmeler, okula ilk adım atan öğrencilerin adaptasyon sürecinin dikkatle takip edildiğini gösteriyor; yetkililer, uyum haftasının çocukların okul hayatına güvenle başlamasında kilit rol oynadığını belirtti.

AYDIN'DA OKULA UYUM HAFTASI KAPSAMINDA HALİDE HATUN İLKOKULU'NU ZİYARET EDEN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET YİĞİT VE EFELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ ÇOMRUK, EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATINA İLK ADIMINI ATAN MİNİK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.