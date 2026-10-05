Aydın'da sigorta haftası: güven ve dayanışma vurgulandı

Aydın Ticaret Odası 12. Meslek Komitesi tarafından düzenlenen Sigorta Haftası, Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Törene sigorta sektöründe faaliyet gösteren AYTO üyeleri katıldı; Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Törenden detaylar:

Program, çelenk sunumunun ardından kortej ve kısa konuşmalarla sürdü. Katılımcılar sektörün rolünü ve günlük yaşam ile ekonomideki yerini hatırlatan mesajlar verdi. Tören günü, sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Sektör temsilcilerinin mesajı:

AYTO Meclis Üyesi Murat Çay çelenk sunumunun ardından yaptığı konuşmada sigortacılığın yalnızca riskleri teminat altına almakla kalmayıp, bireylerin, işletmelerin ve ülke ekonomisinin geleceğine duyulan güveni güçlendirdiğini vurguladı. Çay, "Güven, dayanışma ve sorumluluk anlayışıyla sektörümüze değer katan tüm sigorta acentelerimizin, çalışanlarımızın ve sektör paydaşlarımızın Sigorta Haftası’nı kutluyorum. Daha güçlü, sürdürülebilir ve güvenilir bir sigorta sektörü için emek veren herkese teşekkür ediyor, sektörümüz adına başarılı çalışmalar diliyorum. Sigorta Haftamız kutlu olsun" dedi.

AYTO Meclis Üyesi ve Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Mutlu Engin de sigortacılığın güven ve sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önemi öne çıkararak, "Güven ve sürdürülebilirliğin teminatı olan sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlayan tüm değerli meslektaşlarımızın Sigorta Haftası’nı kutluyoruz. Sektörümüze emek veren tüm paydaşlarımıza başarı, sağlık ve huzur diliyor; daha güçlü ve güvenli bir gelecek için birlikte başarılı çalışmalara imza atmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AYTO 12. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Toral ise konuşmasında sigorta sektörünün güven ve geleceğe hazırlıklı olma açısından önemine dikkat çekerek, "Güvenin, dayanışmanın ve geleceğe hazırlıklı olmanın önemli unsurlarından biri olan sigortacılık sektöründe emek veren tüm meslektaşlarımızın Sigorta Haftası’nı kutluyor, sağlık, başarı ve bol kazanç diliyorum" dedi.

Çelenk sunma töreni, konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

AYDIN TİCARET ODASI 12. MESLEK KOMİTESİ TARAFINDAN SİGORTA HAFTASI ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE KUTLANIRKEN, TÖRENDE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜVEN, DAYANIŞMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.