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Nilüfer'de Yaylacık'taki kaçak fabrika kontrollü yıkımla kaldırıldı

Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde imar dışı inşa edilen ve fabrika olarak kullanılan 600 metrekarelik kaçak yapı kontrollü kısmi yıkımla kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Nilüfer'de Yaylacık'taki kaçak fabrika kontrollü yıkımla kaldırıldı

Nilüfer Belediyesi'nin Yaylacık'taki kaçak yapı müdahalesi

Nilüfer Belediyesi, ilçe sınırları içindeki kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında, Yaylacık Mahallesi'nde fabrika olarak kullanılan yapıya yönelik yıkım işlemi gerçekleştirdi. İmar kurallarına aykırı olduğu tespit edilen yapı için belediye ekipleri tarafından yıkım kararı uygulandı.

yıkım süreci:

İncelemeler sonucunda belirlenen 600 metrekarelik kaçak yapı için ekipler kontrollü ve kısmi yıkım yaptı. Yıkım sırasında binada bulunan makine ve ekipmanlara zarar verilmedi; işlem, planlı müdahale esasına göre yürütüldü.

güvenlik ve denetim:

Yıkım boyunca bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı; zabıta, emniyet ve sağlık ekipleri hazır bulundu. Yapılan işlem, herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandı ve belediye kaçak yapılaşmaya yönelik denetim ve yaptırımlarını sürdürdüğünü bildirdi.

NİLÜFER BELEDİYESİ, YAYLACIK MAHALLESİ’NDE FABRİKA OLARAK KULLANILAN 600 METREKARELİK KAÇAK YAPIYI...

NİLÜFER BELEDİYESİ, YAYLACIK MAHALLESİ’NDE FABRİKA OLARAK KULLANILAN 600 METREKARELİK KAÇAK YAPIYI YIKTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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