Büyükçekmece festivali uluslararası arenada beş yıldızla taçlandı

Uluslararası tanınırlık ve ödül:

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, küresel düzeyde bir kez daha takdir edildi. 27 yıldır aralıksız düzenlenen festival, Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) Genel Kurulu'nda Güney Kore'nin Cheonan kentinde gerçekleştirilen törende Star of Excellence 2025-Mükemmeliyet Yıldızı ödülüne layık görüldü. Bu ödülle festival, uluslararası alandaki varlığını ve kültür-sanat alanındaki gücünü bir üst seviyeye taşıdı.

Ödül töreninde, FIDAF yetkililerinin kararıyla festivalin uluslararası platformdaki etkisi ve sürdürülebilir program anlayışı öne çıktı. Ödül, festivalin farklı kültürleri aynı sahnede buluşturan niteliğinin ve uzun soluklu organizasyon yapısının bir tanığı olarak değerlendirildi.

Festivalin yükselişinin kilometre taşları:

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, geçmiş yıllarda elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Festival, daha önce 3 yıldız ve ardından 4 yıldız başarılarını elde etmiş; bu yıl ise en yüksek seviye olan 5 yıldız derecesine ulaştı. Ayrıca festival, 12 kez üst üste "Dünyanın En İyi Festivali" seçilerek süreklilik ve kalite göstergesi ortaya koydu.

Söz konusu ödül olan Beş Yıldız Dünya Onur Festivali Ödülü, FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu tarafından teslim alındı. Bu gelişme, festivalin Türkiye'yi uluslararası platformlarda en üst düzeyde temsil ettiğini pekiştirirken, Büyükçekmece'nin kültür-sanat alanındaki saygınlığını da tescilledi.

Festival yetkilileri ve organizasyon ekibi için bu ödül, geçmişin bir değerlendirmesi olmasının yanı sıra geleceğe yönelik beklenti ve sorumlulukları da artırıyor. Uluslararası tanınırlığın yükselmesi, yerel ve uluslararası iş birlikleri ile program çeşitliliğinin güçlendirilmesi açısından yeni fırsatlar sunuyor.

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