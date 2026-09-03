Kayapınar'da karışıklık: gece çıkan çatışmada iki kişi yaralandı

Olayın gelişimi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldılar.

soruşturma ve güvenlik çalışmaları:

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak kavgaya karışan kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.