Kayapınar'da karışıklık: gece çıkan çatışmada iki kişi yaralandı

Olayın gelişimi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.
ilk müdahale ve sağlık durumu:
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldılar.
soruşturma ve güvenlik çalışmaları:
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak kavgaya karışan kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.
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