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Kayapınar'da karışıklık: gece çıkan çatışmada iki kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı; 112 ve polis sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayapınar'da karışıklık: gece çıkan çatışmada iki kişi yaralandı

Olayın gelişimi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldılar.

soruşturma ve güvenlik çalışmaları:

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak kavgaya karışan kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ...

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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