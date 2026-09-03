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Bulak kanyonunda yaban domuzlarının kavgası cep telefonuna yansıdı

Karabük ile Safranbolu arasındaki Bulak Kanyonu'nda iki yaban domuzunun kavgası cep telefonuyla kaydedildi; hayvanlar kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:03

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Bulak kanyonunda yaban domuzlarının kavgası cep telefonuna yansıdı

Bulak kanyonu'nda yaban domuzlarının kavgası:

Karabük ile Safranbolu ilçeleri arasındaki Bulak Kanyonu'na inen iki yaban domuzu birbirleriyle kavga etti. O anları gören bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin içeriği:

Kayda yansıyan görüntülerde, iki yaban domuzu bir süre karşılıklı mücadele etti. Görüntülerde hayvanların birbirleriyle itişmeleri ve kısa süreli fiziki mücadele anları yer aldı.

Bölgeden uzaklaşma:

Çekilen videonun sonunda domuzların birbirlerinden ayrıldığı ve kısa süre sonra bölgeden uzaklaştıkları görüldü. Olayı kaydeden kişi tarafından cep telefonuna alınan görüntüler, yaşanan doğa anını belgelemiş oldu.

KARABÜK&#039;TE İKİ YABAN DOMUZUNUN BİRBİRLERİYLE KAVGA ETTİĞİ ANLAR, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP...

KARABÜK'TE İKİ YABAN DOMUZUNUN BİRBİRLERİYLE KAVGA ETTİĞİ ANLAR, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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