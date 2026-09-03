Bulak kanyonunda yaban domuzlarının kavgası cep telefonuna yansıdı

Bulak kanyonu'nda yaban domuzlarının kavgası:

Karabük ile Safranbolu ilçeleri arasındaki Bulak Kanyonu'na inen iki yaban domuzu birbirleriyle kavga etti. O anları gören bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin içeriği:

Kayda yansıyan görüntülerde, iki yaban domuzu bir süre karşılıklı mücadele etti. Görüntülerde hayvanların birbirleriyle itişmeleri ve kısa süreli fiziki mücadele anları yer aldı.

Bölgeden uzaklaşma:

Çekilen videonun sonunda domuzların birbirlerinden ayrıldığı ve kısa süre sonra bölgeden uzaklaştıkları görüldü. Olayı kaydeden kişi tarafından cep telefonuna alınan görüntüler, yaşanan doğa anını belgelemiş oldu.

KARABÜK'TE İKİ YABAN DOMUZUNUN BİRBİRLERİYLE KAVGA ETTİĞİ ANLAR, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.