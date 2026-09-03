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Edin Dzeko milli takıma veda tarihini duyurdu

Edin Dzeko, sosyal paylaşımında 2 Ekim'de İsveç'e karşı oynayacağı maçın ardından Bosna Hersek milli takımına veda edeceğini açıkladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Edin Dzeko milli takıma veda tarihini duyurdu

Edin Dzeko milli takıma veda ediyor

Alman ekibi Schalke 04 forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

açıklamanın satır başları:

40 yaşında olan Dzeko, ülkesinin formasını giymenin çocukluk hayali olduğunu ve milli takımla ilk çıktığı maçtan bu yana neredeyse 20 yıl geçtiğini belirtti. Formaya olan sevgisinin değişmediğini vurgulayan golcü, artık kenara çekilme zamanının geldiğini hissettiğini söyledi.

veda maçı ve taraftara çağrı:

Deneyimli futbolcu, milli takımın 2 Ekim'de oynayacağı İsveç maçının ardından Ulusal Takım kariyerini bitireceğini açıkladı ve son kez sahaya çıkacağı bu karşılaşmada taraftarların yanında olmasını istedi. Dzeko, ülkesi için oynamanın kariyerindeki en duygusal fırsatlardan biri olduğunu dile getirdi.

kısa kariyer hatırlatması:

Dzeko'nun açıklaması, milli forma için uzun yıllar adanmış bir süreç olduğunu özetliyor. Golcü futbolcu bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti ve güncel kulübü Schalke 04 ile futbol hayatına devam ediyor.

ALMAN EKİBİ SCHALKE 04&#039;TA FORMA GİYEN BOSNA HERSEKLİ FUTBOLCU EDİN DZEKO, 2 EKİM&#039;DE OYNAYACAKLARI...

ALMAN EKİBİ SCHALKE 04'TA FORMA GİYEN BOSNA HERSEKLİ FUTBOLCU EDİN DZEKO, 2 EKİM'DE OYNAYACAKLARI İSVEÇ MAÇININ ARDINDAN MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ SONLANDIRACAĞINI AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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