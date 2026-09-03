Edirne'de sanayi sitesi'ndeki oto lpg tamirhanesinde patlama: 2 yaralı

Olayın genel görünümü

Edirne'nin Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren bir oto lpg tamirhanesinde bugün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Olay sonrası iş yerinde yangın çıktı ve çevrede büyük paniğe yol açtı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmasını tamamladı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Patlamanın nedeni henüz tespit edilemedi; olayın henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldiği bildirildi. Polis ekipleri iş yerinde inceleme başlattı, olay yeri güvenlik şeridine alındı ve tanıkların ifadelerine başvuruluyor.

EDİRNE'DE BİR OTO LPG TAMİRHANESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI.