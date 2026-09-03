Dolar 48,3108 +0,03%
Euro 56,2615 +0,23%
Bist 13.962,31 -0,63%
Altın Gram 6.959,54 +1,50%
EUR/USD 1,1613 +0,19%
Brent Petrol 96,64 +1,06%
--°

lösemiyi yenen ODTÜ'lü mert'in ölüm anı kameralarda

Ankara Çankaya'da ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Mert Doğan Aydın, 26 Ağustos akşamı karşıdan karşıya geçerken çarpışma sonucu yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

lösemiyi yenen ODTÜ'lü mert'in ölüm anı kameralarda

kazanın görüntüleri ve olayın özeti:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Mert Doğan Aydın'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aydın, 2 yıl süren tedaviyle lösemiyi yenmişti ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisiydi.

kazanın meydana gelişi:

Kaza, 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Haber kaynaklarına göre Aydın, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Lyon ile oynadığı maçı izlemek için bir kafeye gitmek üzere yolun karşı tarafına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

görüntülerin ortaya çıkışı ve kamuoyundaki etkisi:

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Görüntülerin paylaşılması, yaya güvenliği ve gece saatlerindeki trafik önlemleriyle ilgili kamuoyunda farklı tepkiler oluşturdu. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor; görüntüler soruşturmanın seyri konusunda bilgi sağlayabilir.

Yakın çevresi ve eğitim camiası, Mert Doğan Aydın'ın genç yaşta yaşamını yitirmesi üzerine üzüntülerini paylaştı. Aydın'ın lösemiyi yenmiş olması, yaşanan kaybın vurgusunu artırtı.

Lösemiyi yenen üniversiteli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Lösemiyi yenen üniversiteli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Salça kaynağındaki kıvılcım gölgelik ve depoyu kullanılamaz hale getirdi
images

Erzincan jandarmasının ağustos bilançosu: 259 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı
images

Menteşe'de ağaçlık ve otluk alanda yangınla mücadele sürüyor
images

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: üç kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan jandarmasının ağustos bilançosu: 259 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı

Menteşe'de ağaçlık ve otluk alanda yangınla mücadele sürüyor

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: üç kişi yaralandı

İlter Sağırsoy'un kayınbabası için Tuzköy'de siyasetçiler ve yakınlarıyla veda

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı