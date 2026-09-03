lösemiyi yenen ODTÜ'lü mert'in ölüm anı kameralarda

kazanın görüntüleri ve olayın özeti:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Mert Doğan Aydın'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aydın, 2 yıl süren tedaviyle lösemiyi yenmişti ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisiydi.

kazanın meydana gelişi:

Kaza, 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Haber kaynaklarına göre Aydın, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Lyon ile oynadığı maçı izlemek için bir kafeye gitmek üzere yolun karşı tarafına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

görüntülerin ortaya çıkışı ve kamuoyundaki etkisi:

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Görüntülerin paylaşılması, yaya güvenliği ve gece saatlerindeki trafik önlemleriyle ilgili kamuoyunda farklı tepkiler oluşturdu. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor; görüntüler soruşturmanın seyri konusunda bilgi sağlayabilir.

Yakın çevresi ve eğitim camiası, Mert Doğan Aydın'ın genç yaşta yaşamını yitirmesi üzerine üzüntülerini paylaştı. Aydın'ın lösemiyi yenmiş olması, yaşanan kaybın vurgusunu artırtı.

Lösemiyi yenen üniversiteli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada