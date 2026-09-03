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Sarıgeçili 8. olağan dönemde ortak akıl ve dayanışmayla yeniden başkanlığa talip

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 8. Olağan Genel Kurul sürecinde ortak akıl, teşkilat dayanışması ve şeffaflık ilkeleriyle aday olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sarıgeçili 8. olağan dönemde ortak akıl ve dayanışmayla yeniden başkanlığa talip

Sarıgeçili Adana Şubesi için yeniden adaylığını açıkladı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, sendikanın 8. Olağan Genel Kurul sürecinde şube başkanlığına aday olduğunu sendika hizmet binasında gerçekleştirilen geniş katılımlı Divan Toplantısı'nda duyurdu. Sarıgeçili, 12 yıldır kesintisiz yetkili olan ve üye sayısını yaklaşık 13 bine yaklaştıran şubenin yeni dönemde de ortak akıl ve teşkilat dayanışmasıyla yönetileceğini vurguladı.

Teşkilat başarısının ortaklığı:

Sarıgeçili konuşmasında son iki yılda elde edilen başarıların tek bir kişinin değil, yönetim kurulundan iş yeri temsilcilerine kadar tüm teşkilatın ortak çalışmasının ürünü olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu, Divan Kurulu, İlçe Başkanları, Kadınlar Komisyonu ve İş Yeri Temsilcileri gibi birimlere teşekkür eden Sarıgeçili, bizim anlayışımızda ben değil biz vardır yaklaşımını öne çıkardı.

Son iki yılda yazdığımız bu başarı hikayesi; samimiyetin, gayretin ve teşkilat disiplininin eseridir. Yönetim Kurulu üyelerimize, Divan kurulumuza, gece gündüz sahada olan İlçe Başkanlarımıza, üyelerimizin yarıdan fazlasını oluşturan kadınların güçlü sesi Kadınlar Komisyonumuza, okullarda sendikamızın uç beyliğini yapan İş Yeri Temsilcilerimize ve Eğitim-Bir-Sen ailesine gönül verip güvenen tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımızda ben değil, biz vardır. Bu başarı Adana eğitim camiasının ortak iradesidir.

Genel kurul takvimi ve hedefler:

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi 2026-2030 dönemini kapsayacak 8. Olağan Genel Kurul sürecine girmiş bulunuyor. Sarıgeçili, 1 Eylül - 30 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek seçim takvimi hakkında bilgi vererek delege başvurularından temsilcilik seçimlerine kadar tüm sürecin şeffaflıkla netleştiğini açıkladı.

Yeni dönemde sendikal vizyonunu paylaşan Sarıgeçili, eylem ve söylem birliği içinde eğitim çalışanlarının kazanımlarını artırmak, hak arama mücadelelini tahkim etmek ve Adana eğitim vizyonuna katkı sunmak için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi. Seçim sürecini bir demokrasi şöleni olarak niteleyen Sarıgeçili, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusuyla sürecin teşkilata, üyelere ve Adana eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kurumsal kimlik ve ilkeler:

Divan Toplantısı'nda Eğitim-Bir-Sen'in soylu mücadele tarihine ve kurumsal kimliğine de dikkat çeken Sarıgeçili, sendikanın Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ın medeniyet odaklı ve erdemli sendikacılık ilkelerinden taviz verilmeyeceğini belirtti. Bu çerçevede teşkilatın ortak iradesiyle sürdürülecek çalışmaların öncelik olacağı vurgulandı.

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA SARIGEÇİLİ, 8. OLAĞAN GENEL KURUL’DA ŞUBE BAŞKANLIĞI’NA...

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA SARIGEÇİLİ, 8. OLAĞAN GENEL KURUL’DA ŞUBE BAŞKANLIĞI’NA ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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