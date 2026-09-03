Kerkük'te DEAŞ saldırısı: Türkmen Haşdi Şabi mensubundan 1 ölü, 1 yaralı

Kerkük'te Altun Köprü nahiyesinde saldırı

Irak'ın Kerkük kentinin Altun Köprü nahiyesinde saat 02.00 civarında düzenlenen silahlı saldırıda Türkmen Haşdi Şabi mensubu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Saldırının ayrıntıları:

Güvenlik kaynaklarına göre, motosikletli DEAŞ mensupları gece yarısı Altun Köprü'deki Türkmen Haşdi Şabi kontrol noktasına yakın mesafeden ateş açtı. Saldırıda bir görevli olay yerinde yaşamını yitirdi, bir görevli yaralandı.

Güvenlik müdahalesi ve arama çalışması:

Olay sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yetkililer, saldırganların yakalanması amacıyla geniş çaplı arama çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve güvenlik kaynakları faillerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

IRAK'IN KERKÜK KENTİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU TÜRKMEN HAŞDİ ŞABİ MENSUBU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ DE YARALANDI.