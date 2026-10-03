Aydın'da tarih, kültür ve doğayı öne çıkarma stratejileri belirlendi

Vali Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen Turizm Sektör Toplantısı'nda, Aydın ilinin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal varlıkların turizme kazandırılması ve kentin marka değerinin güçlendirilmesine yönelik seçenekler ele alındı.

Toplantının odağı:

Katılımcılar, Aydın’ın mirasını koruyarak turizme sunmanın yollarını tartıştı. Toplantıda, mevcut potansiyelin sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesi, paydaşlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve tanıtım stratejilerinin uyumlaştırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca sektör temsilcileri ile kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi öne çıkarıldı.

Geliştirme alanları:

Değerlendirmelerde; tarihsel ve kültürel alanların korunması, doğal kaynakların etkin kullanımı, destinasyon yönetimi ve marka iletişimi gibi konuların öncelikli olduğu belirtildi. Toplantı çerçevesinde kent markasının güçlendirilmesine yönelik adımların planlanması, sektörün gelişimine katkı sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.

Yetkililer, toplantıda ortaya konan önerilerin takip edileceğini ve ilgili kurumlarla ortak projelerin geliştirilerek Aydın'ın turizm potansiyelinin artırılacağını ifade etti. Alınan kararların uygulamaya geçirilmesiyle kentin tanıtımının ve turizmden sağlanan katma değerin yükseltilmesi hedefleniyor.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TURİZM SEKTÖR TOPLANTISI’NDA, KENTİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL DEĞERLERİNİN TURİZME KAZANDIRILMASI VE TURİZMDE MARKA DEĞERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.