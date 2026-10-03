Gaziantep'te deneyim çağı: kültür yolu festivalinde lezzet, sanat ve miras buluştu

GastroAntep Kültür Yolu Festivali açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali GastroAntep, Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Festival, "Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik" temasıyla 9 gün boyunca sürecek ve etkinliklerin merkezi Gaziantep Festival Parkı olacak.

Etkinlik programı boyunca şehirdeki 14 farklı mekânda toplam 246 etkinlik, 7 dev sergi, tiyatro gösterileri, çocuk oyunları, söyleşiler ve atölyeler ziyaretçilerle buluşacak. Festival, şehrin sanat, kültür ve gastronomi mirasını bir araya getirmeyi hedefliyor.

açılış konuşmaları:

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçmişten aldığı ilhamla bugün ve kültürün emanetçileri olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Bizim medeniyetimiz bir kültürdür, bir bilimdir, bir ışıktır, bir ufuktur. İşte ‘Kültür Yolu’. İpek yolundayız. Ecdat, develerle bu yolu kalkınma yoluna dönüştürmüş. Kültür ne? Kültür, Bakırcılar Çarşısı’nda duyduğunuz çekiç sesi. Almacı Pazarı’ndaki baharatın, domatesin, biberin, salçanın kokusu, zencefilin kokusu, menengiçin tadı, aroması var. Bizi bir araya getiren estetik sanat. Festivalle bunu güzelleştirmek. Kültür Yolu’nda biz bunların hepsini bir resme, bir tabloya, bu güzellikleri kültüre ve sanata dönüştürüyoruz. İşte bu güzel çalışmalarda bir olduğumuz için beraber olduğumuz için, bu şehri kültür şehri, bu şehri medeniyet şehri yapacağız."

Başkan Şahin konuşmasının devamında şehrin toprak, su ve ürün zenginliğine dikkat çekerek, "Mezopotamya benim. Doğu Akdeniz’e geçen hat benim. O yüzden toprağın en güzeli benim. Hava zaten muhteşem. Su zaten muhteşem. Oğuzeli’nin o nar suyunu başka yerde içemezsin. Araban’ın sarımsağının tadını başka yerde alamazsın. Bizim üzümümüz başka bir güzel, altın üzüm. Bizim biberimiz ağzımızı yakar. Hepsini bilen bir kültürden geliyoruz. Sofra bizi birleştirir. Savaşların bittiği, huzurun geldiği, kültürün yükseldiği, medeniyet kodlarımızın birbirini kucakladığı, birbirimizi Allah için sevdiğimiz yeni bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

festivalin kapsamı ve hedefleri:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Gaziantep'in Tarihi İpek Yolu üzerindeki konumuna işaret ederek, kentin binlerce yıllık birikimini canlı bir şehir kültürüyle harmanladığını belirtti. Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü kez Gaziantep'te düzenlendiğini ve bu yıl festivalin ziyaretçilere mekanın ruhunu hissettirecek bir deneyim sunmayı amaçladığını vurguladı.

Alpaslan ayrıca Gaziantep'in somut olmayan kültürel miras envanterine kayıtlı 25 farklı unsur ve 126 tescilli miras taşıyıcısı bulunduğunu belirterek, kenti "bir kültür mirası, bir laboratuvar" olarak nitelendirdi. Festivale ilişkin olarak şunları söyledi: "Biz bu festivali sadece dönemsel bir etkinlik dizisi olarak tasarlamadık. Dünyada değişen seyahat alışkanlıklarının insanların sadece bir yeri görmek değil o yerin ruhunu hissetmek, deneyimlemek için seyahat ettiği gerçeğini çok iyi okuduk. İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali kültür ve sanatla bütünleşmiş turizm anlayışımızın en somut, en dinamik uygulamasıdır."

Alpaslan, Gaziantep mutfağının üretim gelenekleriyle, tarladan sofraya uzanan emeğiyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleriyle kentin ruhunu yansıttığını belirterek, "Biz bu yıl festivalimizde gastronomiyi çok daha sistematik ve sürdürülebilir kurumsal yapıya kavuşturduk. Şehrin köklü mutfak mirasını doğru yansıtan geleneksel lokantalardan fırınlara, tarihi kahvelerden baklavacılara kadar 70’ten fazla mekanı Türkiye Kültür Yolu Festivali lezzet noktası olarak belirledik. Gastronomiyi sadece bir tat deneyim değil, yaşayan bir kültür mirası olarak anlatacağız" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise festivalin kente yakıştığını belirterek, "Bugün başlıyoruz. Dolu dolu bir dokuz gün bizleri bekliyor. Artık, Kültür Yolu Festivali, Gaziantep’e, Gaziantep de Kültür Yolu Festivali’ne çok yakıştı. Festivalden en çok memnuniyet alınan, en dolu geçen festivallerden birisi olarak Gaziantep gösteriliyor. Bu da bizler çok mutlu ediyor. Hali hazırda bir kültür şehri, bir sanat şehriyiz. Bu dokuz günde sizlerin keyifli zaman geçirmesi için çok iyi hazırlandık" ifadelerini kullandı.

Festival, Gaziantep'in hem yerel kimliğini ön plana çıkaracak hem de ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefleyen programıyla önümüzdeki dokuz gün boyunca şehrin farklı alanlarını etkin bir şekilde görünür kılacak.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN; SANAT, KÜLTÜR, GASTRONOMİ VE EĞLENCENİN BİR ARADA YAŞANDIĞI KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ GASTROANTEP, DÜZENLENEN AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLADI.