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taş değirmende 90 yıllık darı mirasını yaşatıyorlar

Kaynarca'da Aziz ve Vasfiye Ceylan, 90 yıllık aile darı üretimini tarladan ev altı taş değirmende geleneksel yöntemle sürdürüyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:58

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Hazal Tunç

taş değirmende 90 yıllık darı mirasını yaşatıyorlar

Taş değirmende yaşayan 90 yıllık darı geleneği

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Aziz ve Vasfiye Ceylan çifti, ailelerinden kalan yaklaşık 90 yıllık darı üretim ve öğütme geleneğini modern makineler yerine el yapımı taş değirmende sürdürüyor. Çift, ürünlerini hasat ettikten sonra evlerinin altındaki elle çevirilen değirmende öğüterek yöresel mutfakta kullanılan darı özünü elde ediyor.

Üretim ve öğütme süreci:

Her yıl Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Özbey Mahallesi'ndeki aile tarlasına darı eken çift, hasadı takip eden aşamada darıları Kaynarca'daki eve getiriyor ve elle çevrilen taş değirmende öğütüyor. Öğütme sırasında açığa çıkan posa israf edilmiyor; çift tarafından tavukların yemi olarak değerlendiriliyor. Taş değirmende elde edilen darı özü, özellikle yöresel üre tatlısı yapmak isteyenler tarafından talep görüyor ve ürün kilogramı bin liradan alıcı buluyor.

Geleceğe aktarma ve kişisel bağlılık:

Çift, hem ekonomik gelir hem de aile kültürünü sürdürme amacıyla yıllardır süregelen bu uygulamayı devam ettiriyor. Konak Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Aziz Ceylan, geleneği anlatarak şunları söyledi: "Atalarımızdan gördüğümüz gibi darıları ekiyoruz. 90 yıllık bir gelenek bu ve bizde devam ettiriyoruz. Eskiden darı ekimi yapmıyorduk, merak ettim ve ekmeye başladım. Hem çalışıyorum hem de ekiyorum. Zevk alıyorum bu işten. Bu öğütme sonrasında elde edilen üründen üre tatlısı yapılıyor. Allah nasip ederse ve ölmezsek bu işi devam ettireceğim. Taş değirmende elle çevirerek darıları öğütüyoruz. Bu şekilde tadı da başka oluyor. Bu değirmen yaklaşık 90 yıllıktır."

Aziz ve Vasfiye Ceylan çifti, tarlaya ekimden öğütmeye uzanan zahmetli süreci sürdürerek ailede nesiller boyu süregelen üretim geleneğini yaşatmayı hedefliyor ve elde ettikleri geleneksel ürünün yöresel mutfaktaki rolünü korumaya çalışıyor.

SAKARYA&#039;NIN KAYNARCA İLÇESİNDE AZİZ VE VASFİYE CEYLAN ÇİFTİ, AİLELERİNDEN MİRAS KALAN 90 YILLIK...

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE AZİZ VE VASFİYE CEYLAN ÇİFTİ, AİLELERİNDEN MİRAS KALAN 90 YILLIK DARI ÜRETİMİ VE ÖĞÜTME GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. TARLADA YETİŞTİRDİKLERİ DARILARI EVLERİNİN ALTINDAKİ EL YAPIMI TAŞ DEĞİRMENDE ÖĞÜTEN ÇİFT, ELDE ETTİKLERİ DARI ÖZÜYLE YÖRESEL ÜRE TATLISININ YAŞATILMASINA KATKI SAĞLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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