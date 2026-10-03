Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Kula'da Aktaş-Evciler hattı yenileniyor: 20 kilometre tamamlandı, kalan 10 günde bitecek

Manisa Büyükşehir ekipleri Aktaş-Evciler arasındaki 35 km yolu soğuk asfaltla yeniliyor; 20 km tamamlandı, kalan bölüm 10 günde bitecek.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kula'da Aktaş-Evciler hattı yenileniyor: 20 kilometre tamamlandı, kalan 10 günde bitecek

Kula'da yol yenileme çalışması ilerliyor:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde Aktaş ve Evciler mahallelerini birbirine bağlayan 35 kilometrelik bağlantı yolunda soğuk asfalt uygulaması yürütüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmada, hattın 20 kilometrelik bölümü tamamlandı. Kalan bölümün 10 gün içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yenileme çalışmalarında kullanılan ekip ve personel sayıları da paylaşıldı. Sahada 3 kombi, 1 silindir, 1 loder ve 20 personel görev alıyor. Uygulamanın soğuk asfalt yöntemiyle yapılması, bakım-onarım sürecinin hızlandırılmasını ve hattın kısa sürede trafiğe açılmasını amaçlıyor.

Yerel görüşler:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Kula Aktaş ve Evciler mahallelerini bağlayan 35 kilometrelik hatta 20 kilometreyi geride bıraktık. Kalan bölümü de kısa sürede tamamlayarak bölgedeki ulaşımı güvenli hale getireceğiz. Manisa’mızın her noktasına hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Evciler Mahalle Muhtarı Hasan Tanal bozuk olan yolun asfaltlanmasının ulaşımı kolaylaştıracağını belirterek çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi’ne teşekkür etti. Mahalle sakini Mehmet Demirelli de yürütülen çalışmadan memnuniyetini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer, planlandığı şekilde ilerleyen çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini belirtiyor.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE AKTAŞ VE EVCİLER MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 35 KİLOMETRELİK YOLDA...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE AKTAŞ VE EVCİLER MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 35 KİLOMETRELİK YOLDA YÜRÜTÜLEN SOĞUK ASFALT ÇALIŞMASININ 20 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI. KALAN BÖLÜMÜN 10 GÜN İÇİNDE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep iş dünyasında yeni dönem için oda ve borsa seçimleri başladı
images

Gelecek mirası: aile şirketlerinde yönetim kültürünün sınavı
images

Lüks gemi Bodrum'da esnafın yüzünü güldürdü
images

Eylülde ihracatta rekor sevinci: yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara u...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda uygulama noktasında durdurulan tırda 1 milyon 620 bin makaron ve 30 bin paket sigara ele geçirildi

La Rioja'da sabah vakti barda çökme: zeminin ardından tavan çöktü, 12 yaralı

Eğirdir kıyısında sessiz keşif: gölde kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu

Polatlı'da muhtar drenaj çalışmasında göçükte yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi