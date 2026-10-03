Kula'da Aktaş-Evciler hattı yenileniyor: 20 kilometre tamamlandı, kalan 10 günde bitecek

Kula'da yol yenileme çalışması ilerliyor:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde Aktaş ve Evciler mahallelerini birbirine bağlayan 35 kilometrelik bağlantı yolunda soğuk asfalt uygulaması yürütüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmada, hattın 20 kilometrelik bölümü tamamlandı. Kalan bölümün 10 gün içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yenileme çalışmalarında kullanılan ekip ve personel sayıları da paylaşıldı. Sahada 3 kombi, 1 silindir, 1 loder ve 20 personel görev alıyor. Uygulamanın soğuk asfalt yöntemiyle yapılması, bakım-onarım sürecinin hızlandırılmasını ve hattın kısa sürede trafiğe açılmasını amaçlıyor.

Yerel görüşler:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Kula Aktaş ve Evciler mahallelerini bağlayan 35 kilometrelik hatta 20 kilometreyi geride bıraktık. Kalan bölümü de kısa sürede tamamlayarak bölgedeki ulaşımı güvenli hale getireceğiz. Manisa’mızın her noktasına hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Evciler Mahalle Muhtarı Hasan Tanal bozuk olan yolun asfaltlanmasının ulaşımı kolaylaştıracağını belirterek çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi’ne teşekkür etti. Mahalle sakini Mehmet Demirelli de yürütülen çalışmadan memnuniyetini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer, planlandığı şekilde ilerleyen çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini belirtiyor.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE AKTAŞ VE EVCİLER MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 35 KİLOMETRELİK YOLDA YÜRÜTÜLEN SOĞUK ASFALT ÇALIŞMASININ 20 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI. KALAN BÖLÜMÜN 10 GÜN İÇİNDE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.