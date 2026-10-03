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Sincan’da ata sporu buluşması: 26 başpehlivan dahil 500’ün üzerinde güreşçi er meydanında

Sincan Park’ta düzenlenen yağlı güreş festivalinde 26’sı başpehlivan olmak üzere 500’ün üzerinde pehlivan er meydanında mücadele etti, dereceye girenlere para ödülü verildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sincan’da ata sporu buluşması: 26 başpehlivan dahil 500’ün üzerinde güreşçi er meydanında

Sincan'da yağlı güreş şöleni:

Sincan Belediye Spor Kulübü tarafından Sincan Park'ta düzenlenen geleneksel yağlı güreş festivali, kentte geniş katılımla gerçekleşti. Organizasyona Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen pehlivanlar katıldı ve er meydanında kıyasıya mücadele etti. Etkinlik, hem ata sporunun yaşatılması hem de gençlerin spora yönlendirilmesi hedefleriyle öne çıktı.

Organizasyon ve katılımcılar:

Festivalde 26'sı başpehlivan olmak üzere 500'ün üzerinde pehlivan er meydanına çıktı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, organizasyonun geleneksel hale getirilmesinin planlandığını belirtti. Ercan, "Şu an itibarıyla 26 başpehlivanımız var. Türkiye’nin önde gelen güreşçi katıldı. Toplam 500 civarında pehlivanın yer aldığı büyük bir organizasyon" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar arasında yakın zamanda Kırkpınar ve Cumhurbaşkanlığı Başpehlivanlık Güreşi gibi büyük organizasyonlarda yer almış isimler de bulunuyordu. Başaltı ve diğer boylarda mücadele eden sporcuların yer aldığı turnuva, farklı yaş ve deneyim düzeylerinden güreşçileri bir araya getirdi.

Geleceğe yönelik hedefler ve ödüller:

Organizatörler, festivalin amaçları arasında yağlı güreş kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve gençleri ata sporuna teşvik etmek olduğunu vurguladı. İzleyiciler pehlivan mücadelesini yakından takip ederken, festival sonunda dereceye giren sporculara para ödülleri takdim edildi. Sincan'da artan ilgiyle bu tür etkinliklerin süreklileşmesi hedefleniyor.

Etkinlik, hem yerel spor kültürünü canlandırma hem de Türkiye çapından gelen güreşçilerin deneyim paylaşımı açısından önemli bir platform sağladı. Sincan Belediyesi ve spor kulübü yetkilileri, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı organizasyonlar düzenlemeyi planlıyor.

SİNCAN’DA DÜZENLENEN YAĞLI GÜREŞ FESTİVALİ’NDE 26’SI BAŞPEHLİVAN OLMAK ÜZERE 500 PEHLİVAN ER...

SİNCAN’DA DÜZENLENEN YAĞLI GÜREŞ FESTİVALİ’NDE 26’SI BAŞPEHLİVAN OLMAK ÜZERE 500 PEHLİVAN ER MEYDANINA ÇIKTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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