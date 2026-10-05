Dolar 49,1412 +0,07%
Euro 55,0296 -0,42%
Bist 12.460,15 +1,55%
Altın Gram 6.587,81 +0,18%
EUR/USD 1,1191 -0,59%
Brent Petrol 101,16 -1,07%
--°

Aydın'da trekking sezonu Kadıkalesi rotasıyla açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yürüyüş Günü'nde Kuşadası Kadıkalesi–Davutlar Sevgi Plajı parkurunda 7 km yürüyüşle 2026-2027 trekking sezonunu açtı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da trekking sezonu Kadıkalesi rotasıyla açıldı

etkinlik rotası ve programı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2026-2027 trekking sezonu, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında 3-4 Ekim tarihlerinde Kuşadası’nda düzenlenen parkurla start aldı. İlk günün rotası, doğal ve tarihi dokusuyla öne çıkan Kadıkalesi ile Davutlar Sevgi Plajı arasındaki 7 kilometrelik güzergâh oldu.

Etkinlik, hem doğa yürüyüşü hem de arkeolojik değerleri yakından görme fırsatı sundu. Katılımcılar Aydın’ın zengin bitki örtüsünü ve kıyı manzaralarını takip ederken, yürüyüş boyunca bölgenin kültürel mirası da ön plana çıktı.

rehberlik ve bilgilendirme:

Yürüyüş boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personeli katılımcılara rehberlik etti. Kadıkalesi Kazı Başkanı Suna Çağaptay, kalenin tarihçesi ve alandaki arkeolojik çalışmalara ilişkin bilgiler vererek katılımcıların saha deneyimini derinleştirdi. Bu bilgilendirmeler, yürüyüşü yalnızca sportif bir etkinlik olmaktan çıkarıp aynı zamanda eğitici bir programa dönüştürdü.

Organizasyon, her yıl düzenlenen trekking etkinliklerinin bir parçası olarak planlandı ve Aydınlı doğaseverler ile sporcuların yoğun ilgisiyle karşılandı. Katılımcılar, parkurun sunduğu doğal güzellikler ve tarihî anlatılar sayesinde unutulmaz bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Etkinliğe katılanlar, sağlanan yönlendirme ve organizasyon için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye ekiplerine teşekkür etti. Belediye yetkilileri, sezon boyunca benzer yürüyüşlerin düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2026-2027 TREKKİNG SEZONU, DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ KAPSAMINDA...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2026-2027 TREKKİNG SEZONU, DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ KAPSAMINDA KUŞADASI’NDA DÜZENLENEN 7 KİLOMETRELİK KADIKALESİ-DAVUTLAR SEVGİ PLAJI PARKURUYLA BAŞLADI. DOĞASEVERLER, TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaylada kar imtihanı: Ovacık'ta çoban koyunları kar altında otlattı
images

Devlet desteğiyle kanola yaygınlaşıyor: Hayrabolu'da 96 çiftçiye yüzde 50 hibe
images

Muğla'da kırsal kalkınma projelerine 110 milyon lira üstü hibe desteği:
images

Ceza infazından çıkan el emeği Boğazlıyan Adliyesi'nde satışa çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor

Kayıttan kütüphaneye: Bursevi'nin 16 defterlik tefsiri aslına uygun tıpkıbasımla geri döndü

Mahkeme Ertürk'ün cezasını belirledi: 2 yıl 2 ay hapis ve tahliye

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip