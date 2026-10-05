Aydın'da trekking sezonu Kadıkalesi rotasıyla açıldı

etkinlik rotası ve programı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2026-2027 trekking sezonu, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında 3-4 Ekim tarihlerinde Kuşadası’nda düzenlenen parkurla start aldı. İlk günün rotası, doğal ve tarihi dokusuyla öne çıkan Kadıkalesi ile Davutlar Sevgi Plajı arasındaki 7 kilometrelik güzergâh oldu.

Etkinlik, hem doğa yürüyüşü hem de arkeolojik değerleri yakından görme fırsatı sundu. Katılımcılar Aydın’ın zengin bitki örtüsünü ve kıyı manzaralarını takip ederken, yürüyüş boyunca bölgenin kültürel mirası da ön plana çıktı.

rehberlik ve bilgilendirme:

Yürüyüş boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personeli katılımcılara rehberlik etti. Kadıkalesi Kazı Başkanı Suna Çağaptay, kalenin tarihçesi ve alandaki arkeolojik çalışmalara ilişkin bilgiler vererek katılımcıların saha deneyimini derinleştirdi. Bu bilgilendirmeler, yürüyüşü yalnızca sportif bir etkinlik olmaktan çıkarıp aynı zamanda eğitici bir programa dönüştürdü.

Organizasyon, her yıl düzenlenen trekking etkinliklerinin bir parçası olarak planlandı ve Aydınlı doğaseverler ile sporcuların yoğun ilgisiyle karşılandı. Katılımcılar, parkurun sunduğu doğal güzellikler ve tarihî anlatılar sayesinde unutulmaz bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Etkinliğe katılanlar, sağlanan yönlendirme ve organizasyon için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye ekiplerine teşekkür etti. Belediye yetkilileri, sezon boyunca benzer yürüyüşlerin düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2026-2027 TREKKİNG SEZONU, DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ KAPSAMINDA KUŞADASI’NDA DÜZENLENEN 7 KİLOMETRELİK KADIKALESİ-DAVUTLAR SEVGİ PLAJI PARKURUYLA BAŞLADI. DOĞASEVERLER, TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.