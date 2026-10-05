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Rektör Aydın, astronotlarla üniversitelerin uzaydaki rolünü masaya yatırdı

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Antalya'daki IAC 2026'da Türkiye'nin astronotlarıyla üniversitelerin uzay eğitimi, araştırma ve insan kaynağı katkılarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Rektör Aydın, astronotlarla üniversitelerin uzaydaki rolünü masaya yatırdı

OMÜ rektörü aydın, IAC 2026'da buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress - IAC 2026) kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı ve ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile bir araya geldi. Görüşmede, uzay alanındaki güncel çalışmalar ve üniversitelerin bu alanda üstlenebileceği sorumluluklar ele alındı.

üniversitelerin katkı alanları:

Toplantıda, üniversitelerin Türkiye’nin uzay hedefleri doğrultusunda yapacağı bilimsel katkılar, disiplinlerarası araştırma projelerinin önemi ve laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, yükseköğretim kurumlarının AR-GE faaliyetleriyle milli hedeflere teknik ve entelektüel destek sağlayabileceğini vurguladı.

eğitim ve insan kaynağı odakları:

Gençlerin uzay bilimlerine ve teknolojilerine ilgisinin artırılması, eğitim programlarının güncellenmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi görüşmenin diğer ana gündem maddeleri arasındaydı. Aydın, Gezeravcı ve Atasever, üniversite-astronot iş birliklerinin öğrenci erişimi ve saha deneyimi açısından önemine dikkat çekti.

Görüşme, OMÜ ile ülke içindeki uzay ekosisteminin daha yakın çalışmalar yürütmesine zemin hazırlayacak adımların tartışılmasıyla sonlandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, ANTALYA’DA DÜZENLENEN 77....

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, ANTALYA’DA DÜZENLENEN 77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ’NDE TÜRKİYE’NİN İLK ASTRONOTU TUĞGENERAL ALPER GEZERAVCI VE İKİNCİ ASTRONOTU TUVA CİHANGİR ATASEVER İLE BİR ARAYA GELEREK TÜRKİYE’NİN UZAY HEDEFLERİ VE ÜNİVERSİTELERİN BU ALANDAKİ ROLÜNÜ DEĞERLENDİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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