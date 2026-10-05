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Tophane'nin katmanları: Bursa'da galeriler için bütüncül restorasyon hamlesi

Şahin Biba, Tophane Haşim İşcan Parkı'ndaki Bizans galerilerinde kazıların Temmuz'dan itibaren yeniden başladığını, çevre düzenleme ve restorasyon planlandığını bildirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Tophane'nin katmanları: Bursa'da galeriler için bütüncül restorasyon hamlesi

Tophane'de inceleme ve süreç:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Haşim İşcan Parkı'nda yer alan Bizans galerilerini yerinde inceledi. İncelemeye AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve belediye bürokratları eşlik etti. Biba, Bursa'nın 8 bin 500 yıllık çok katmanlı geçmişine vurgu yaparak bölgenin korunması gerektiğini vurguladı.

Başkan Vekili Biba, 'Eski Saray' olarak anılan alanda alt kotta 10 ayrı mekândan oluşan galeriler bulunduğunu; üst bölümde ise Bizans, Osmanlı dönemlerine ve Hamidiye Gureba Hastanesi izlerine rastlandığını belirtti. Çalışmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Müze Müdürlüğü koordinasyonunda Temmuz ayından itibaren yeniden başlatıldığını aktardı.

arkeolojik buluntular ve geçmişe ilişkin veriler:

Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kazılarda Osmanlı, Bizans, Geç Roma dönemlerinin yanı sıra Demir Çağ ve Arkaik döneme ait kalıntı ve buluntular tespit edilmişti. Biba, mevcut arkeolojik çalışmaların yeniden başlamasıyla bu katmanların daha sağlıklı şekilde ortaya çıkarılacağını ifade etti.

koruma, restorasyon ve sergi planları:

Bursa Büyükşehir yetkilileri, kazıların yürütülmesi sırasında aynı zamanda alanın çevre düzenlemesi ve restorasyon projesini hazırlayacaklarını bildirdi. Biba, 'Biz şimdi yeni bir sürece adım atıyoruz' diyerek projenin hem koruma hem de erişilebilirlik hedefleri taşıdığını söyledi. Galerilerde dijital sergi alanları oluşturma fikri de tartışılan seçenekler arasında yer alıyor.

Projede amaç, Tophane'yi, Hisar'ı ve çevresindeki tarihî değerleri birbirinden bağımsız noktalar olarak değil, Bursa'nın hikâyesini birlikte anlatan bütüncül bir miras alanı olarak ele almak. Çalışmalar tamamlandığında alanın hemşehrilerin ve kente gelen ziyaretçilerin tarihle buluştuğu önemli bir durak haline gelmesi hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, TOPHANE’DEKİ BİZANS GALERİLERİNDE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, TOPHANE’DEKİ BİZANS GALERİLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU VE KAZI ÇALIŞMALARININ YENİDEN BAŞLADIĞINI BELİRTEREK "BİZ ŞİMDİ YENİ BİR SÜRECE ADIM ATIYORUZ" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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