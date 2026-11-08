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Aydın'da yeni Dörtyol köprülü kavşağı ve Tabakhane köprüsü trafiğe açıldı

Aydın Efeler'de Yeni Dörtyol kavşağı ve Tabakhane Köprüsü 7 Kasım'da açıldı; araç kuyrukları kısalacak, yıllık 340 milyon lira tasarruf hedefleniyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın'da yeni Dörtyol köprülü kavşağı ve Tabakhane köprüsü trafiğe açıldı

Yeni kavşak ve köprü 7 Kasım'da ulaşıma açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla tamamlanan Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı ile yenilenen Tabakhane Köprüsü, 7 Kasım Cumartesi saat 22.00 itibarıyla araç trafiğine açıldı. Proje, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi ve sürücüler yeni güzergahı kullanmaya başladı.

Projenin teknik özellikleri:

Yaklaşık 950 metre uzunluğundaki güzergah üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı seviyeli kavşak ve köprü yenileme işleri tamamlandı. Proje kapsamında 105 metre kapalı kesit uzunluğuna sahip farklı seviyeli kavşak inşa edilirken, tarihi niteliği olan 45 metre uzunluğundaki Tabakhane Köprüsü de yenilenerek hizmete sunuldu.

Bölgenin zemin güvenliğini sağlamak için kapsamlı mühendislik uygulamaları yapıldı; bunlar arasında 6 bin 790 metre zemin iyileştirmesi, 8 bin 60 metre plastik kazık ve 14 bin 607 metre fore kazık uygulaması yer aldı.

Ekonomik ve çevresel etkiler:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu projenin hizmete alınmasının şehir içi trafiğinde önemli rahatlama sağlayacağını belirtti. Yeni düzenleme ile güzergah üzerindeki bekleme süresinin yaklaşık 2 dakika azalması, araç kuyruklarının 510 metreden 101 metreye düşürülmesi hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, kavşak ve köprünün zamandan ve akaryakıttan sağlanacak tasarrufun yıllık 340 milyon lira düzeyinde olmasının beklendiğini, ayrıca karbon emisyonunda yılda 613 ton azalma öngörüldüğünü vurguladı.

Gelecek etaplar ve yatırım büyüklüğü:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise projenin tamamlanmasının ardından kent ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni uygulamaların süreceğini açıkladı. Gelecek etaplarda Eski Dörtyol, Evliya Çelebi, Işıklı, Bayındırlık ve Otoyol kavşaklarının akıllı kavşak sistemleriyle yenileneceği belirtildi.

Çerçioğlu, ayrıca 18 kilometre uzunluğundaki Aydın Çevre Yolu bağlantısı ile sanat yapılarının hayata geçirileceğini ve tüm etapların tamamlanmasıyla toplam proje maliyetinin yaklaşık 3 milyar 250 milyon lira seviyesine ulaşacağını kaydetti.

Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü'nün devreye girmesiyle Aydın'ın kritik ulaşım noktalarından birinde yeni bir dönem başladı; projenin özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde trafik sıkışıklığına sağlayacağı rahatlamanın daha belirgin olması bekleniyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK AMACIYLA YAPIMI TAMAMLANAN YENİ DÖRTYOL...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK AMACIYLA YAPIMI TAMAMLANAN YENİ DÖRTYOL KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI VE TABAKHANE KÖPRÜSÜ, ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI. 7 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 22.00 İTİBARIYLA SÜRÜCÜLERİN KULLANIMINA SUNULAN PROJEYLE ARAÇ KUYRUKLARININ 510 METREDEN 101 METREYE DÜŞÜRÜLMESİ, YILLIK 340 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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