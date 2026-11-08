Tokyo'da Shibuya sokakları Türk sanatlarıyla canlandı

49. Shibuya Halk Festivali'nde Türkiye odaklı program

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 49. Shibuya Halk Festivali'nde Türkiye'yi tanıtan etkinlikler yoğun ilgi çekti. Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nün kurduğu stant, ziyaretçilere geleneksel Türk sanatlarını deneyimleme fırsatı sundu. Tezhip ve mozaik lamba atölyeleriyle el emeğinin öne çıktığı alanda ayrıca Mangala oynanan köşeler ile halk oyunlarının gösterileri dikkat çekti.

Atölyelerde deneyim ve yöresel tatlar:

Enstitünün atölyelerine katılanlar, geleneksel teknikleri uygulamalı olarak deneyimledi. Standı ziyaret eden Japon katılımcılardan Haruto Yamaguchi, Türkçe öğrenme motivasyonunu ve kültüre olan ilgisini şöyle anlattı: "Türkiye’yi çok seviyorum. Türklerle konuşmak için buraya geldim. Türk kültürünü çok seviyorum. Mutfak konusunda ise balık ekmek, çay ve İskender kebap favorim. Ayrıca Osmanlı tarihini seviyorum". Bu tür birebir etkinliklerin, kültürel merakı somut deneyime dönüştürdüğü gözlemlendi.

Ziyaretçi tepkileri ve temsilci açıklamaları:

Festival alanını gezen yabancı ziyaretçiler de Türk standına ilgilerini dile getirdi. Tayvan'dan gelen Kaan Akgeç, "Açıkçası, Türk bayrağını görünce gurur duyduk. Daha sonra hemen uğrayalım ve ziyaret edelim dedik" derken, eşi Angela Akgeç de "Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız" diyerek etkinliğin duygusal etkisini vurguladı. Yunus Emre Enstitüsü Temsilcisi Halil İbrahim Efe, etkinliğin kapsamını ve amaçlarını özetleyerek, "Bugün burada halk oyunları gösterimiz, tezhip ile mozaik lamba atölyemiz ve mini quizimizle Shibuyalılarla ve Tokyo’nun geri kalanıyla buluştuk" ifadelerini kullandı.

Efe, ayrıca etkinliğin yapıldığı Shibuya Halk Festivali'nin her sene yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladığını belirterek, enstitü olarak benzer etkinliklerle Türkiye'yi tanıtmaya devam edeceklerini söyledi. Festivaldeki yoğun katılım, kültürel diplomasi açısından etkinliklerin sahada yarattığı etkiyi gösteriyor; ziyaretçilerle kurulan doğrudan iletişim, Türkiye'nin sanat ve kültür mirasının tanıtımında etkili bir araç olarak öne çıktı.

JAPONYA'NIN BAŞKENTİ TOKYO'DA DÜZENLENEN 49. SHİBUYA HALK FESTİVALİ'NDE TÜRKİYE'NİN GELENEKSEL SANATLARI, KÜLTÜRÜ VE DANSLARI TANITILDI