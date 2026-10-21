Aydın'da zeytin ve zeytinyağı için ihracatta ortak akıl dönemi

Aydın'da zeytin ve zeytinyağı gündemi masaya yatırıldı

Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) heyetiyle sektörün öncelikli konuları ele alındı. KAGİK Salonunda düzenlenen görüşmede, bölgesel üretimden uluslararası pazara uzanan bir yol haritası çizildi. Toplantıya Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile EZZİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Uygun ve yönetim kurulu heyeti katıldı.

Gündemde rekolte tahminleri ve ihracat artırma stratejileri:

Toplantıda yeni sezon rekolte tahminleri ayrıntılı olarak değerlendirildi. Katılımcılar, ambalajlı ve katma değerli ürün ihracatının artırılması ile Türk zeytin ve zeytinyağının uluslararası pazardaki rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik somut adımlar üzerinde tartıştı. Markalaşma stratejileri, paketleme standartları ve pazarlama iletişimi gibi alanlarda koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ortak projeler ve üretici-tüccar odaklı çözümler:

Toplantıda, üretici ve tüccarın karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı ve ortak projeler geliştirme kararlılığı teyit edildi. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur şu değerlendirmeyi yaptı: "Aydın zeytini ve zeytinyağı hem sahip olduğu yüksek kalite hem de coğrafi işaretli değerleriyle bölge ve ülke ekonomimizin lokomotif güçlerindendir. Bugün Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğimiz ile bir araya gelerek sektörümüzün en önemli gündem maddelerini detaylı bir şekilde ele aldık. İhracat potansiyelimizi daha üst seviyelere taşımak, üreticimizin ve ihracatçımızın önündeki engelleri kaldırmak adına ortak projeler üretmeye ve güçlü iş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız". Görüş alışverişinin ardından toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

AYDIN TİCARET BORSASI İLE EGE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ HEYETİNİN BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA, YENİ SEZON REKOLTE TAHMİNLERİ, KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İHRACATI, MARKALAŞMA VE SEKTÖRÜN SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI.