İspak iki fuarda ürünlerini ve sürdürülebilirlik vizyonunu sergiledi

İki fuarda eş zamanlı tanıtım:

Kibar Holding iştiraki İspak Ambalaj, 13-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul ile 13-15 Ekim tarihlerindeki Chillventa 2026 fuarlarında aynı hafta iki ayrı ülkede stant açtı. Şirket, İstanbul'da esnek ambalaj portföyünü, Nürnberg'de ise iklimlendirme sektörü için geliştirdiği teknik folyo çözümlerini profesyonellerle buluşturdu.

Avrasya Ambalaj İstanbul etkinliği bu yıl 31. kez düzenlenirken, İspak Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki standında hem yerli müşteriler hem de bölge pazarlardan gelen iş ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Chillventa ise HVAC alanındaki üreticilere doğrudan ulaşma fırsatı sağlayan uluslararası platform olarak şirketin teknik folyo iş kolu için öne çıktı.

yönetim perspektifi ve hedefler:

İspak Ambalaj Genel Müdürü Hakan Koçoğlu fuarlara ilişkin değerlendirmesinde, “Şirket olarak iki ana iş kolumuzu iki ayrı uluslararası platformda temsil etmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Avrasya Ambalaj, bölgemizin en kapsamlı ambalaj buluşmalarından biri olarak hem yurt içindeki müşterilerimizle hem de çevre pazarlardan gelen iş ortaklarımızla bir araya gelmemizi sağladı. Chillventa ise hızla büyüyen teknik folyo iş kolumuz için Avrupa’daki iklimlendirme üreticilerine doğrudan ulaştığımız bir platform oldu.” ifadelerini kullandı.

Koçoğlu ayrıca İzmit’te devreye alınan ikinci fabrika ile kapasite artışının pazardaki konumlarını güçlendirdiğini, fuarlarda önceliklerinin müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunan çözümleri öne çıkarmak olduğunu ve kurulan temasları uzun vadeli iş birliklerine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

gıda ve iklimlendirme için ürün gamı:

İspak Ambalaj, İzmit Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki entegre tesislerinde baskı, laklama, laminasyon, ekstrüzyon ve dilimleme süreçlerini tek çatı altında yürütüyor. İstanbul'daki fuarda sunulan esnek ambalaj portföyü; çikolata, şekerleme, içecekler, dondurma, dondurulmuş gıdalar, süt ürünleri, işlenmiş gıdalar, kuruyemiş, atıştırmalıklar, evcil hayvan ürünleri ve gıda dışı uygulamalar gibi geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Bu ürünlerde gıda güvenliği, raf ömrü, bariyer koruması ve baskı kalitesi ön plana çıkıyor.

Chillventa'da öne çıkan bölüm ise teknik folyolar oldu. Şirket, HVAC sektörüne yönelik koruyucu filmler, buzdolabı arka panelleri ve izolasyon uygulamaları için çok katlı teknik folyo çözümleri üretiyor. İzmit'te devreye giren ikinci fabrikayla teknik folyo üretim kapasitesinin yıllık 35 bin ton'a çıkarıldığı belirtiliyor ve bu kapasite artışı ihracat pazarlarıyla destekleniyor.

sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım:

İspak, fuarlarda sürdürülebilirlik başlığını öne çıkardı. Şirketin İspak Green markası altında sunduğu; geri dönüştürülebilir, monomateryal, biyobazlı ve kompostlanabilir ambalaj çözümleri döngüsel ekonomi yaklaşımını destekliyor. İspak, Ar-Ge bütçesinin yaklaşık yarısını çevreci ve düşük karbonlu ürün geliştirme çalışmalarına ayırıyor ve 2025 yılında yürüttüğü aktif projelerin %59