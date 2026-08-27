Dolar 48,1321 +0,03%
Euro 56,1719 -0,04%
Bist 14.576,71 -0,23%
Altın Gram 7.177,07 -0,33%
EUR/USD 1,1648 -0,08%
Brent Petrol 87,59 +0,75%
--°

Fırat Üniversitesi rektörü Göktaş, cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz’ı ziyaret etti

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı Fırat Üniversitesi’nin eğitim, Ar-Ge ve yatırımları konusunda bilgilendirip yeni hastane törenine davet etti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Fırat Üniversitesi rektörü Göktaş, cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz’ı ziyaret etti

Fırat Üniversitesi rektörü makamdaki görüşmede bilgi verdi

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, üniversitenin güncel durumu ve yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde aktarıldı.

ziyaretin gündemi:

Toplantıda, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve Ar-Ge faaliyetleri ile üniversitenin son dönemde elde ettiği akademik başarılar üzerinde duruldu. Rektör Göktaş, devam eden projeler ve yatırım süreçleri hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı bilgilendirdi.

yeni hastane projesi ve davet:

Görüşmede ayrıca, Fırat Üniversitesi için önem taşıyan yeni hastane binası projesinin çalışmaları paylaşıldı. Rektör Göktaş, projenin ilerleyişini anlatarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı hastanenin temel atma programına davet etti.

Görüşme, üniversitenin yatırım öncelikleri ve akademik hedefleri hakkında üst düzey bir bilgilendirme fırsatı sağladı ve proje desteklerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’LA...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’LA BİR ARAYA GELDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırklareli'de afetlere karşı yol haritası: 2027-2031 İRAP uygulama süreci ele al...
images

Efeler'de dayanışma büyüyor: Efem Kart 10 milyon liralık destek sağladı
images

Minik fırçalar Güvercinlik'te sergilendi
images

Samsun'da 30 santimetrelik wilms tümörü kemoterapiyle küçültülüp başarıyla çıkar...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İmece dayanışması yarım kalan fındık hasadını tamamladı

Karabük Üniversitesi'nde spor salonu inşaatını rektör yerinde inceledi

Efeler'de dayanışma büyüyor: Efem Kart 10 milyon liralık destek sağladı

Minik fırçalar Güvercinlik'te sergilendi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı