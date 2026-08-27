Fırat Üniversitesi rektörü Göktaş, cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz’ı ziyaret etti

Fırat Üniversitesi rektörü makamdaki görüşmede bilgi verdi

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, üniversitenin güncel durumu ve yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde aktarıldı.

ziyaretin gündemi:

Toplantıda, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve Ar-Ge faaliyetleri ile üniversitenin son dönemde elde ettiği akademik başarılar üzerinde duruldu. Rektör Göktaş, devam eden projeler ve yatırım süreçleri hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı bilgilendirdi.

yeni hastane projesi ve davet:

Görüşmede ayrıca, Fırat Üniversitesi için önem taşıyan yeni hastane binası projesinin çalışmaları paylaşıldı. Rektör Göktaş, projenin ilerleyişini anlatarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı hastanenin temel atma programına davet etti.

Görüşme, üniversitenin yatırım öncelikleri ve akademik hedefleri hakkında üst düzey bir bilgilendirme fırsatı sağladı ve proje desteklerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’LA BİR ARAYA GELDİ