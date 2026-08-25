Aynı evde doğup aynı mezara: iki kardeş fındık toplarken yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi Domşu Küme Evleri mevkisinde dün meydana gelen olayda, Melehat Gümüş (60) ile kardeşi Fatma Gümüş (65) sabah saatlerinde kendi bahçelerine giderek fındık toplamaya başladı. Bir süre sonra yakınları ve mahalle sakinleri iki kardeşten haber alamayınca arama çalışması başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yapılan aramalar sonucunda iki kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. İlk değerlendirmeye göre, kardeşlerin bahçede fındık toplarken dengelerini kaybedip uçurumdan dereye düştüğü tespit edildi.

Komşu tanıklığı ve ihtimaller:

Komşu Kemal Yaman, bölgede fındık toplama mevsimi olduğunu belirterek, kardeşlerin öğle yemeğine gelmemesi üzerine arandıklarını, telefonlara ulaşılmayınca arama yapıldığını aktardı. Yaman, "Arama yapılınca uçurumun ardından alt taraftaki derede cenazeleri bulunuyor. Nasıl gittikleri belli değil ama bizim tahminimiz birisi giderken diğeri elini uzattı, iki kardeş yuvarlandı" dedi.

Aile bağı ve cenaze töreni:

Olayda yaşamını yitiren kardeşlerin yaşam ve aile bilgileri korundu: Melehat Gümüş, Ali Gümüş ile evli ve 6 çocuk annesiydi; Fatma Gümüş ise Mehmet Gümüş ile evli ve 2 çocuk annesiydi. Mahalle sakinleri, iki kardeşin aynı evde doğup aynı eve gelin gittiklerine dikkati çekti.

İkindi namazının ardından evlerinin önünde kılınan cenaze namazıyla uğurlanan kardeşler, hayatlarını kaybettikleri yerden yaklaşık 50 metre uzaklıkta, bahçe içinde bulunan mezarlığa defnedildi.

Olayla ilgili jandarma ve yetkililerin başlattığı inceleme sürüyor; ilk bulgular düşme sonucu ölüm yönünde değerlendirilmiş olup soruşturma devam ediyor.

CENAZE NAMAZI