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Pamukkale'de yolun karşısına geçerken çarpılan kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 34 yaşındaki Arzu Acunsöz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pamukkale'de yolun karşısına geçerken çarpılan kadın hayatını kaybetti

Pamukkale'de yolun karşısına geçerken çarpılan kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Mustafa Alper Caddesi'nde meydana gelen kazada, 34 yaşındaki Arzu Acunsöz yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Çarpmanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Acunsöz'e ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın, hızlı bir şekilde Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahale ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan Acunsöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 34...

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 34 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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