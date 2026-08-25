Pamukkale'de yolun karşısına geçerken çarpılan kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Mustafa Alper Caddesi'nde meydana gelen kazada, 34 yaşındaki Arzu Acunsöz yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Çarpmanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Acunsöz'e ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın, hızlı bir şekilde Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahale ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan Acunsöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 34 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.