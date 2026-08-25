Mudurnu'da anız yangını köylülerin su tankerleriyle ormana sıçramadan söndürüldü

Mudurnu'da tarlada başlayan alevler köylülerin çabasıyla kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam Köyü mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada anız ve çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, hem yetkililere haber verdi hem de kendi imkanlarıyla müdahale etmek için harekete geçti.

köylülerin müdahalesi: traktörler ve su tankerleri

Köy sakinleri, traktörlerinin arkasına bağladıkları özel su tankerleriyle yangın bölgesine giderek alevlerin etrafını sardı. Bu ilk müdahale, yangının yayılmasını geciktirdi ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınmasına olanak sağladı. Vatandaşların zamanında ve organize çabası faciayı önledi.

orman ekiplerinin soğutma çalışması

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, köylülerin söndürme çalışmalarına destek vererek alanda detaylı soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangında yalnızca anız ve çalılık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Olay, yerel halkın bilinçli müdahalesi ve itfaiye ile orman ekiplerinin koordinasyonu sayesinde daha büyük bir felakete dönüşmeden atlatıldı.

Bolu'da orman kenarında anız yangını: Köylülerin su tankerli müdahalesi faciayı önledi