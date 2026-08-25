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Karaman'da u dönüşü kazası: ayağı diz kapağından kopan sürücü ağır yaralı

Karaman Ereğli kara yolunda u dönüşü yapan araca arkadan çarpan otomobilde 2'si çocuk 6 kişi yaralandı; bir sürücünün ayağı diz kapağından koptu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da u dönüşü kazası: ayağı diz kapağından kopan sürücü ağır yaralı

Karaman ereğli kara yolunda trafik kazası: çok sayıda yaralı

Karaman'ın Ereğli kara yolunun 13. kilometresinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, u dönüşü yapan bir araca arkadan çarpan diğer otomobil iki aracı hurdaya çevirdi. Olayda toplam 6 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'si çocuk olduğu bildirildi.

Kaza anı ve araçlardaki hasar:

Edinilen bilgiye göre, kontrolsüz kavşakta u dönüşü yapmakta olan Salih Ö. (64) idaresindeki 70 FF 754 plakalı Lada'ya, arkadan gelen Ahmet P. (41) yönetimindeki 70 AP 455 plakalı Honda çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 70 FF 754 plakalı araç adeta demir yığınına dönerken, diğer araç trafik levhalarını devirip refüje ters döndü.

Yaralananlar, müdahale ve hastane sevki:

Kazada sürücü Salih Ö.'nün sol ayağı diz kapağından koptu. Diğer sürücü ile araçta bulunan Aysan P. (39), E.P. (18), E.P. (15) ve A.P. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldıkları öğrenildi. Ayağı kopan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun bir şeridi bir süreliğine trafiğe kapatıldı; araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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