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Silivri'de çatı yangını rüzgârla büyüdü, itfaiye çevreyi korudu

Silivri Çanta Mahallesi'nde bir sitenin çatısında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüdü; itfaiye ekipleri alevleri çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silivri'de çatı yangını rüzgârla büyüdü, itfaiye çevreyi korudu

Olayın gelişimi:

Yangın, saat 17.00 sıralarında Silivri Çanta Mahallesi içindeki Bahadırhan Sitesinde bulunan bir binanın çatısında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildirilen yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve bölgeyi yoğun duman kapladı.

Müdahale ve müdahale ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçrama riskine karşı öncelikli hatlar kurarak müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın sırasında bölgede kısa süreli panik yaşanırken, yetkililer hızlı tahliye ve güvenlik önlemleriyle olası zararları sınırladı. Olayda yaralanma veya can kaybına ilişkin bilgi kaynaklarda yer almadı.

İnceleme ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik olarak ekipler sahada inceleme başlattı. Yetkililer, rüzgârın çatı yangınlarının hızla büyümesine katkı verdiğini, benzer olaylarda erken müdahalenin hasarı azaltmada belirleyici olduğunu vurguladı. Yangının kesin nedeni yapılacak teknik inceleme ile belirlenecek.

Silivri’de bir binanın çatısında korkutan yangın

Silivri’de bir binanın çatısında korkutan yangın

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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